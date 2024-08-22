¿Smile Man de 'One Punch Man' está inspirado en El Chapulín Colorado?

El impacto que el icónico Chapulín Colorado, creado por Roberto Gómez Bolaños, ha tenido en la cultura pop ha trascendido no solo generaciones, también fronteras. Este superhéroe es una fuente de inspiración en la cultura japonesa, especialmente en la industria del anime y el manga, donde incluso existe un personaje basado en él.

El reconocido mangaka ONE, creador de 'One Punch Man', incluyó en su obra a un héroe que claramente evoca al Chapulín Colorado. Smile Man es una referencia directa al personaje creado por Chespirito y forma parte del vasto universo de héroes en el anime.

Dentro de 'One Punch Man', Smile Man es un héroe de clase "A", lo que lo posiciona entre los 39 personajes más fuertes de la Asociación de Héroes. Aunque inicialmente su aparición se limitaba a cameos, su relevancia dentro de la historia ha crecido con el tiempo, destacando la influencia del Chapulín Colorado en su diseño.

Smile Man mantiene viva la esencia del icónico personaje mexicano al utilizar como instrumento de defensa y ataque un artefacto similar al famoso "Chipote Chillón", la característica arma del Chapulín Colorado. Con este instrumento, Smile Man se enfrenta a sus enemigos, reflejando el espíritu original del héroe de Chespirito.

Esta no es la primera vez que el Chapulín Colorado sirve como inspiración para la creación de otros superhéroes. El personaje también ha dejado su huella en el mundo de los cómics occidentales, específicamente en el universo Marvel.

En 2017, Marvel debutó a Red Locust (Langosta Roja), una superheroína inspirada en el personaje de Chespirito. Su verdadera identidad es Fernanda Ramírez, quien vive en San Diego, California.

Gracias a la tradición de sus antepasados aztecas, conocidos como la Hermandad Locust, Fernanda recibió una armadura con la misión de defender a los más necesitados, en especial a los migrantes y vagabundos. Además de poder controlar a los insectos, su traje le otorga superfuerza y la capacidad de dar grandes saltos.



Red Locust hace su aparición en el número 9 de 'Champions', un cómic que sigue las aventuras de un grupo de jóvenes héroes. Al igual que Smile Man, Red Locust rinde homenaje al Chapulín Colorado con su característico atuendo rojo y amarillo, así como con su estilo de lucha.

El proceso creativo detrás de Red Locust incluyó una conversación entre Humberto Ramos, uno de los responsables del cómic, y Paulina Gómez Fernández, hija de Chespirito, lo que aseguró una representación respetuosa y auténtica del legado del personaje.

Gracias a la influencia del Chapulín Colorado, este personaje ha terminado convirtiéndose en una figura emblemática que sigue inspirando nuevas creaciones en distintas culturas.