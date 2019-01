Gaby Spanic asegura que su hijo sabe que “es producto del amor” aunque no conozca a su papá

La actriz venezolana Gaby Spanic está segura de que el hombre perfecto llegará a su vida. “Yo digo que Dios me va a bendecir con un hombre que valga la pena y que me haga muy feliz. Por el momento no ha llegado, pero tengo la fe y la esperanza de que llegará”, declaró este miércoles en una conferencia de prensa en la Ciudad de México.

Spanic, de 45 años, ha estado cerca de encontrarlo, o al menos así lo creyó hace poco más de diez años cuando se enamoró de un ingeniero civil venezolano, del que quedó embarazada de su único hijo Gabriel de Jesús.

“Mi hijo sí fue producto del amor, mi hijo fue deseado, pero no sé, a veces hay hombres acomplejados o que le creen más a otra persona que a ti”, comentó, evitando entrar en más detalles sobre la relación que sostuvo con este individuo que se negó a reconocer a su hijo. Fue en 2007 cuando Gaby Spanic se embarazó y según la United Press International, el padre del bebé era Neil Pérez, expareja de la actriz.

La protagonista de ‘La Usurpadora’ dijo que siempre le ha hablado con la verdad a su hijo. Al preguntarle si el pequeño de 10 años ha querido saber quién es su papá, Spanic se limitó a responder: “Mi hijo no ha conocido a su padre, pero sí tiene una figura masculina bien arraigada que es su abuelo. Obviamente la figura paterna es insustituible, igual como de la madre, pero (Gabriel de Jesús) tiene muchísimo amor”.

En el encuentro con los medios de comunicación, la actriz añadió que ha sido víctima de maltrato por parte de sus ex parejas. “Me pasó varias veces … cada 4 ó 5 segundos, en el mundo hay una mujer maltratada. Específicamente en cada país las estadísticas son diferentes, pero es verdad”, aseguró.

Sin mencionar el nombre de su ex compañero sentimental, el también actor José Ángel Llamas, Spanic recordó lo tormentosa que fue la relación que mantuvieron durante poco más de un año. “Salió en las revistas que yo lo golpeé cuando no fue así; él se lesionaba a sí mismo y se quería como suicidar delante de mí”, alegó la artista.

“De hecho, tuve terapia psicológica y lo ayudé para llevarlo con este psicólogo, pero salí a tiempo de eso porque era muy fuerte”, dijo tomando aire y levantando el rostro como en símbolo de empoderamiento.

Antes de esa relación, Spanic estuvo casada con el también actor Miguel de León, con quien duró siete años como pareja. En aquél entonces se dijo que el éxito de su carrera como actriz los fue separando.

Por todo lo vivido, la actriz dice que está educando a su hijo Gabriel de Jesús para que respete a las mujeres. “Siempre le digo a él que no se le toca a la mujer ni con el pétalo de una rosa. Le inculco mucho respeto a la mujer. Mi hijo tiene 10 años y, a veces, vamos en coche y me ayuda a bajar, le enseño que cierre la puerta … que cuando tenga una pareja que sea un convenio, un gran equipo y sonará muy curioso, pero, desde que era pequeño … siempre hemos sido un gran equipo”.

De otra parte, Spanic insiste en que no pierde la esperanza de encontrar al hombre con el que compartirá el resto de su vida. “Soy un poquito ... no especial, soy muy exigente porque yo aplico la ley de oro, yo trato como quiero que me traten a mi, si no me tratas igual 'bye bye'. Yo vine a esta tierra a ser feliz y a crecer, a desarrollarme como ser humano y tratar de dar lo mejor de mí”, declaró.

“No necesito que un hombre me auto confirme mi forma de ser y tampoco que me denigre en algún aspecto de la vida y tampoco que se ponga celoso de quién gana más o quién gana menos. Yo quiero un hombre que me acepte como soy y yo también lo aceptaré como tal”, concluyó, dejando claro qué es lo que busca.



