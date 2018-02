Gabriel Soto no está preparado para una relación amorosa... aunque espera que la vida lo sorprenda

No todo está perdido para Gabriel Soto: Geraldine Bazán quiere que se gane algo

No todo está perdido para Gabriel Soto: Geraldine Bazán quiere que se gane algo Univision

Gabriel Soto se encuentra en la promoción de la obra de teatro ‘¿Por qué los hombres aman a las cabronas?', puesta en escena que anteriormente protagonizó al lado de Marjorie de Sousa, y que ahora repone en México con Irina Baeva, con quien compartió créditos en la telenovela ' Vino el amor'.

En reunión con la prensa, el actor detalló, entre los avances de logística teatral y de gira, que luego de su separación con Geraldine Bazán no ha asistido a terapia, pero confirmó que lleva poco más de ocho meses separado y que la decisión fue de mutuo acuerdo.



Gabriel y Geraldine, JLo y Marc, Pau y Colate, Adamari y Fonsi: así desfilaban las parejas (cuando eran pareja) en PLN En 2010 entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto había (mucho) amor y así lo derrochaban en la alfombra roja. Estos dos comenzaron su noviazg en 2007, tienen dos hijas: Elissa Marie y Alexa Miranda. Se casaron en 2016 y pusieron fin a su matrimonio en 2017. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Ese mismo año Paulina y Colate desfilaron juntos como la buena pareja que eran. Pau y Colate comenzaron su noviazgo en 2005. Se casaron en 2007 y tienen un hijo, Nicolás. Se separaron en 2012 y oficializaron el divorcio en 2014. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Una de las parejas favoritas del entretenimiento. O al menos lo eran cuando se podían llamar marido y mujer. Hablamos de J Lo y Marc Anthony quienes desfilaron juntos en 2007. JLo y Marc se casaron en 2004. Son padres de unos gemelos: Emme y Max. En 2011 se separaron e hicieron oficial su divorcio en 2014. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 2015 la situación cambió y en esa entonces Marc desfiló con la que era su pareja en ese momento, la venezolana Shannon De Lima. Shannon y Marc se casaron en 2014. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir En 2016 volvieron a caminar la alfombra. Esta sería la última vez en la que se les vería juntos pues ese año anunciaron su separación. Ese mismo año Marc llegó solo a la alfombra de Latin GRAMMY. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir ¿Se acuerdan cuando Luis Fonsi llegó del brazo de la boricua Adamari López, en 2005? Estos dos se casaron en 2006, pero pusieron fin a su relación en 2010. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 2010, a la cantante Ana Bárbara le tocó ser la conductora de Premio Lo Nuestro. Ese año llegó a la alfombra de la mano del que era su esposo, el Pirru. Estos dos se conocieron en 2005, pero se separaron en 2010. Esta relación estuvo llene de controversia pues El Pirru fue criticado por haberse unido a Ana Bárbara a unos meses de la muerte de la que era su esposa, la actriz Mariana Levy. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Niurka Marcos y Bobby Larios dieron mucho de qué hablar cuando fueron pareja. En 2004 llegaron a la alfombra muy juntitos. Niurka y Bobby se conocieron en 2003, pero el amor les duró hasta 2006. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Pero para 2010 ya Niurka había cambiado de pareja y fue con el cubano Eduardo Antonio con quien llegó a la alfombra. En esa oportunidad fueron todo un escándalo pues no solo intercambiaron besos apasionados en la alfombra sino que hasta un 'desmayo' hubo por parte de Niurka. Niurka y Eduardo Antonio comenzaron su relación en 2009, pero terminaron en 2010. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en ¿Cómo olvidar la alfombra de 2008 cuando Don Omar desfiló con Jackie Guerrido? El reggaetonero y Jackie se conocieron en 2007, se casaron en 2008 y pusieron fin a su matrimonio en 2011. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir En 2010 Jenni Rivera llegó a la alfombra junto al que era su esposo, Esteban Loaiza. Esteban y Jenni se casaron en 2010. En 2012, Esteban y Jenni anunciaron su divorcio pero nunca se finalizó. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir



Aseguró también que todos sus compañeros del melodrama ' Caer en tentación' lo apoyaron en este proceso de separación y a comprender que la vida continua. “Tratamos de hacerlo así por el bien de todos”, explicó. “ Ha sido muy difícil lavar la ropa, hacer la comida, realmente acabo de grabar la telenovela y como que ya fue el cambio total. No quiero entrar en detalles, pero sí ha sido difícil, muy difícil”, reveló tras cuestionarle sobre cómo es ahora su vida.

Respecto a sus hijas y cómo viven el proceso de separación, Soto agregó ante los medios de comunicación:



“Hablo mucho con ellas, les explico, Elisa es por ejemplo un poco más grandecita y entiende más, Miranda todavía no tanto, pero hablando con ellas con la verdad, con amor y siendo el mejor papá que puedo ser, dándoles todo mi amor”.

Irina Baeva junto a Gabriel Soto: estas son las razones por las cuales la actriz rusa decidió participar en la obra de teatro Univision 0 Compartir



La relación entre Gabriel y Geraldine Bazán quedó en los mejores términos, tanto, que el actor no descarta trabajar con ella en algún proyecto: “Si es un proyecto interesante que puede representar un crecimiento actoral para mí por supuesto, yo no estoy negado, el trabajo es una bendición, todos me conocen y soy una persona que siempre trabaja con mucha buena vibra y que le gusta trabajar en armonía, sin duda alguna”.

El también fundador del proyecto ‘ No tires la toalla’ dijo que no está preparado para entablar alguna relación amorosa, porque por el momento le resulta complicado, sin embargo, agregó con optimismo "que la vida me sorprenda".

También te puede interesar: