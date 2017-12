Familia de Chespirito no descarta hacer bioserie del comediante pero sin Florinda Meza

Los hijos de Roberto Gómez Bolaños han pensado en la posibilidad de realizar un proyecto que toque aspectos desconocidos de la vida del gran comediante de la TV mexicana pero no tienen contemplada a su viuda.

A tres años del fallecimiento del célebre actor y comediante Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’ quien fuera uno de los comediantes más importantes de Latinoamérica, recordado con amor por millones de seguidores por sus personajes de ‘El Chavo del 8’ o ‘El Chapulín Colorado’, su familia no descarta la posibilidad de realizar una serie homenaje que cuente su vida. Aunque, de llegar a hacerlo, no piensan tomar en cuenta a su viuda, Florinda Meza.

En declaraciones al semanario People en Español, su único hijo varón, el productor Roberto Gómez Fernández, dijo que la familia, compuesta por sus hermanas - Graciela, Teresita, Marcela, Paulina y Cecilia- y sobrinos, ha pensado en esta posibilidad, ahora que proyectos como ‘Hasta que te conocí’ (Juan Gabriel) y ‘Hoy voy a cambiar’ (Lupita D’Alessio) han probado ser exitosos.



Los momentos más románticos de Florinda Meza y 'Chespirito' Roberto Gómez Bolaños intento conquistar a Doña Florinda durante años mientras actuaban en 'El Chavo del 8', pero fue hasta que él dejó de cortejarla, que ella descubrió que estaba enamorada de él. Foto: Twitter: @FlorindaMezaCH | Galavision 0 Compartir Su amor siempre brillaba, pero a partir del fallecimiento de 'Chespirito', la actriz ha mostrado más que nunca su sensibilidad y sueños que tenía con el actor. Foto: Twitter: @FlorindaMezaCH | Galavision 0 Compartir Durante casi 40 años, Florinda y Chespirito celebraron su primer beso, manteniendo así la llama del amor. Foto: Twitter: @FlorindaMezaCH | Galavision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Uno de los personajes más queridos interpretado por Florinda Meza es ‘La Chimoltrufia’, personaje con el cual también deja ver su tristeza por la ausencia del actor. “Roberto tenía el sueño de….. y Florinda Meza lo hizo realidad #LaChimoltrufia Yo como digo una cosa, digo otra, estoy triste por su ausencia, pero feliz porque lo tuve”, publicó.

Foto: Twitter: @FlorindaMezaCH | Galavision 0 Compartir Florinda Meza recordó su cumpleaños con esta linda fotografía, donde ambos se ven felices después de compartir largos años juntos. Foto: Twitter: @FlorindaMezaCH | Galavision 0 Compartir La actriz también lo recordó con esta feliz fotografía, donde asegura que lo amará hasta el último día de su vida. ¿Quién no desea un amor así? Foto: Twitter: @FlorindaMezaCH | Galavision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tiempo atrás, Florinda Meza compartió esta tierna instantánea junto al texto: “Hay un tiempo para sembrar y otro para cosechar. Un tiempo para reír y otro para llorar. Pero siempre, siempre, es tiempo para amar”.

Foto: Twitter: @FlorindaMezaCH | Galavision 0 Compartir ¿Quién no quisiera una tacita de café como esta?

Foto: Twitter: @FlorindaMezaCH | Galavision 0 Compartir Florinda Meza siempre deja ver su lado más poético al compartir momentos inolvidables con Roberto Gómez Bolaños. “Todos los días eran día del amor con mi Rober...él era el amor de mi vida”, twitteó junto a la foto. Foto: Twitter: @FlorindaMezaCH | Galavision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Florinda Meza y 'Chespirito' compartían sueños y un gran amor. Tras su muerte, la actriz lleva su recuerdo presente a donde quiera que va. Foto: Twitter: @FlorindaMezaCH | Galavision 0 Compartir Florinda y Roberto eran el equipo perfecto para crear sonrisas y contagiar con su buen humor. Si quieres recordar una de sus mejores épocas, no te puedes perder a 'Chespirito' todos los sábados a las 4PM/3C por Galavisión. Foto: Twitter: @FlorindaMezaCH | Galavision 0 Compartir



No obstante, el productor de ‘El hotel de los secretos’ aseguró que de realizarla, mostraría un lado que pocos conocen del creador de El Chavo del 8: su infancia y juventud, sus primeros trabajos, y su historia de amor con Graciela Fernández Pierre (fallecida en 2013), madre de sus seis hijos, con quien se casó en 1954 y quien fue su apoyo al inicio de su carrera, mucho antes de que el cineasta Agustín Delgado lo bautizara como ‘Chespirito’, en 1964.

"Sí, es una posibilidad [hacer una serie], aunque es algo que tomaría muchísimo tiempo, porque contar su historia como tal no es algo que nos gustaría; tal vez contar algún momento, anécdotas y algo que recoja la esencia del Roberto Gómez Bolaños que la gente no conoce, y eso sería muy complicado, entonces no hay prisa, tal vez con el tiempo", aseguró.



Exclusiva: aunque era un hombre casado, así cortejó ‘Chespirito’ a Florinda Meza Univision 0 Compartir

Al preguntársele si este proyecto incluiría a Florinda Meza, la hoy viuda de 'Chespirito', quien fue su compañera desde 1979, pero se casó con él mucho después y con quien la familia no tiene buena relación debido a problemas derivados de la herencia y el uso de derechos de autor por parte de ella, Gómez Fernández puntualizó que la actriz no está contemplada para éste ni ningún otro proyecto relacionado.

"No. La historia giraría ,en caso de hacerse, en torno a la juventud de Roberto Gómez Bolaños, y de cómo formó esta familia y su carrera al lado de su esposa Graciela, y esto fue mucho antes de que se diera su salto a la fama y más aún de que esta persona [ Meza] apareciera en su vida. Por lo tanto, no es necesario hacerla partícipe, ni consultarle nada, ya que no tiene absolutamente nada qué ver con este aspecto de la historia de 'Chespirito'", dijo.



Salen a la luz nuevos detalles del verdadero nombre y el origen de 'El Chavo del Ocho' Univision 0 Compartir

Destacó que él y sus hermanas, en los tres añosque han pasado desde el fallecimiento de su padre -el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años de edad- lo que han hecho es reunirse, conversar, recordarlo con amor, y que la posibilidad de contar la historia de sus padres y su familia ha surgido precisamente de estas reuniones informales.

Tal vez te puede interesar: Ésta es la razón por la que la novia del ‘Chavo del ocho’ se retiró: “No estaba preparada para el público”