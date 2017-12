Ésta es la razón por la que la novia del ‘Chavo del ocho’ se retiró: “No estaba preparada para el público”

Ana de la Macorra fue la mujer que dio vida a ' Patty', aquella niña de vestido verde de la que estaba enamorada ‘El chavo’, el entrañable huérfano que vivía dentro de un barril en una vecindad de México. La actriz sólo hizo 25 capítulos, luego de lo cual se le perdió la pista.

Univision Entretenimiento contactó y charló en exclusiva con Ana de la Macorra una mujer de 61 años, que sigue conservando esos bellos ojos verdes de los que se enamoró ‘El chavo’ y reveló las razones por las que se retiró del mundo del espectáculo con una carrera tan corta y con tanto futuro: “Yo no podía andar en la calle sin que me reconocieran y realmente para ser una persona famosa, sí se tiene que tener un especial músculo y dedicarse a su público, es algo con lo que se nace y yo no lo tengo”.



Ana, quien actualmente es una psicoterapeuta activa en la Ciudad de México, recuerda esa etapa como una experiencia agradable, aunque reconoce que padeció tener tanta fama y de una manera tan repentina: “A mí me cohibía muchísimo; me daba pena que me reconocieran, entraba corriendo a los restaurantes y me iba al fondo dándole la espalda a las personas porque me daba cosa. No me sentía acosada, más bien me inhibía, yo veía como eran todos los demás actores, dedicados a su público: amorosos cálidos, alegres respetuosos y yo no podía”, relató.



Con tan sólo 25 capítulos, Ana, quien en aquel momento tenía tan solo 21 años de edad y estudiaba en la Universidad Iberoameriacana, se sintió abrumada con todo lo que ocurría a su alrededor y renunció a la oportunidad de crecer junto con su personaje de ' Patty', como lo hicieran la Chilindrina o la Popis: “Hablé con Chespirito y le dije muchas gracias, pero hasta aquí llegué, ya no quiero seguir como actriz”.

El sueño de Ana de la Macorra era otro muy lejano al de la actuación: “Yo antes había colaborado en aspectos de la producción y eso me gustaba, pero siempre quise estudiar psicología”, aceptó la invitación pues lo vio como una aventura más que tendría para contar en un futuro.



'Patty' había sido interpretadao por dos actrices previamente: Angela Roldán y Rosita Bouchot, aunque sin mucha trascendencia ni aceptación por el público. Roberto Gómez Bolaños le tenía mucha fe al personaje e insistió en incluirlo nuevamente en 1978: “La producción en la que yo trabajaba como asistente llamó a casting, llegaron a varias actrices, pero ninguna pasaba como niñas, entonces no sé si fue Enrique Segoviano, que era el productor del programa en ese entonces o Chespirito quienes dijeron ¿y porqué no Ana?”.



No muy segura, la chica aceptó y tras la promesa de que sólo serían tres capítulos: “Corrí a hacerme mi vestido, me dijeron como tenía que hacerle y pues lo hice y yo les agradezco un montón a todos por la paciencia que me tuvieron, jamás tomé un curso de actuación y todos se morían de la risa si me equivocaba y me ayudaban en la toma dos o en la toma cincuenta”. Le tenían mucha paciencia y le insistían que continuara debido a que el personaje por fin había tenido el resultado deseado.

Ana no se sentía plena, sus inquietudes eran otras, habló con Chespirito para agradecerle la oportunidad pero para dejar el personaje de Patty: “Me dijo 'ay Ana, te entiendo perfecto, lo respeto muchísimo y muchas gracias porque seguiste haciendo algunos capítulos más y ahí queda' y más adelante contrataron a alguien más”, se trató de Patricia Streve, aunque el público no la aceptó y el personaje desapareció finalmente de la serie ‘El chavo del ocho’.



Debido a que se fue de México, Ana perdió el contacto con Roberto Gómez Bolaños y con sus demás compañeros de la serie, sin embargo, el destino la reunió nuevamente con Edgar Vivar con quien sigue conviviendo. Actualmente Ana de la Macorra disfruta de su profesión, además, escribe en sus tiempos libres y colabora en el sitio: www.iosoi.la