“No tiene corazón”: en exclusiva la hija de Sergio Andrade revela lo que piensa de su padre

Valentina de la Cuesta se está abriendo camino dentro del mundo de la actuación con la obra de teatro 'Del Cielo al Infierno', que trata acerca de mujeres que han sido abusadas sexualmente. Es hija de Karla de la Cuesta, una de las protagonistas del escándalo que involucró a Gloria Trevi y Sergio Andrade hace algunos años y quien declaró en exclusiva a Univision Entretenimiento: "No me importa que me pregunten. Sí, mi papá es Sergio Andrade y no me importa, me tiene sin cuidado ese tema, me duele por lo que sufrió mi mamá, pero mas allá no me meto".

Lo que sí aseguró es que en un momento de su vida estuvo interesada en conocer a su padre: "Es mi sangre y a veces sí me interesó conocer de él, más sobre la música que escribía o qué hacía antes de todo, me da curiosidad. Pero de ahi a conocer un hombre que hizo que mi familia pasara por algo así, en verdad no me importa, no tiene corazón".



Mira cómo ha crecido Ángel Gabriel, el hijo que Gloria Trevi tuvo en la cárcel La vida de Ángel Gabriel, el primer hijo varón de la cantante Gloria Trevi, estuvo envuelta en polémica cuando apenas era un recién nacido.

Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El hijo de la cantante nació el 13 de febrero de 2002, mientras se encontraba en una cárcel de Brasil desde el año 2000. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Inmediatamente las especulaciones sobre la identidad del padre de Ángel Gabriel empezaron a circular por todos los medios. La cantante declaró haber sido violada por un custodio de la cárcel, pero las pruebas de ADN desmintieron esa versión y confirmaron que el exmanager de Gloria, Sergio Andrade, es el padre biológico del ahora adolescente de 15 años, publicó la revista brasileña 'Correio Braziliense', en 2001. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aunque el parecido del joven con su padre es innegable, Gloria Trevi jamás lo aceptó. Por otro lado, la cantante se negó a revelar la identidad del padre de su hijo a menos que Ángel Gabriel se lo pregunte, publicó el diario Reforma. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Actualmente y lejos de los escándalos, Ángel Gabriel se ha convertido en un joven de 15 años que ha heredado la vena artísitica de sus dos padres. Foto: Instagram @angelgabrielgt | Univision 0 Compartir Pues como si se tratara de una confirmación de paternidad, de acuerdo con los créditos publicados en el disco 'De película', la cancion 'No querías lastimarme' fue escrita en conjunto por la cantante y su hijo Ángel Gabriel. Foto: Instagram @gloriatrevi | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Una vez libre, la cantante retomó las riendas de su vida y su carrera. De hecho, en 2009 se volvió a casar con el empresario Armando Gómez en su natal Monterrey, México. De esa relación nació Miguel Armando. Foto: Instagram @angelgabrielgt | Univision 0 Compartir El primogénito de la interprete de ‘Pelo suelto’ mantiene una excelente relación con el esposo de Trevi, a quien considera su padre. Foto: Instagram @angelgabrielgt | Univision 0 Compartir En su cuenta de Instagram, el joven ha registrado su crecimiento y algunos momentos de su vida personal. Foto: Instagram @angelgabrielgt | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Actualmente Ángel Gabriel es seguido por más de 20 mil personas, en su mayoría fans de su madre. Foto: Instagram @angelgabrielgt | Univision 0 Compartir “Bromance”, escribió el adolescente junto a esta foto en la que abraza a su hermano Armando, de 11 años. Foto: Instagram @angelgabrielgt | Univision 0 Compartir Desde pequeño, Ángel Gabriel creció entre pasillos de foros y camerinos, y está muy acostumbrado a la ajetreada vida de su famosa madre. Foto: Instagram @angelgabrielgt | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El jovencito ha estado presente en los mejores momentos de su madre, a quien en Instagram ha declarado como la “mejor cantante del mundo”. Foto: Instagram @angelgabrielgt | Univision 0 Compartir Gloria Trevi procura pasar el mayor tiempo posible con sus hijos, tanto que hasta ha llegado del brazo de su hijo mayor a las alfombras rojas, como en Premio lo Nuestro 2016. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir “No hay mucho tiempo para descansar porque también tengo que ser mamá. No quiero ausentarme de mi casa más de seis días”, dijo a la revista 'People en Español'. Foto: Instagram @angelgabrielgt | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Se nota que Ángel Gabriel tiene experiencia frente a las cámaras, pues desde que nació ha estado expuesto al mundo del espectáculo. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Angel heredó el gusto por la música de su madre y en algunas presentaciones, como la del pasado 25 de agosto, él se encarga de presentar a Gloria Trevi en los escenarios, interprentando el tema: 'Gloria' de Humberto Tozzi, que hiciera famoso en los años 80 la estadounidense Laura Branigan. Foto: Instagram/@gloriatrevi | Univision 0 Compartir "Este es el momento en que mi Ángel Gabriel me presenta", escribió la cantante en su cuenta de Instagram, dónde publicó un video en el que su hijo está cantando previo a su presentación. Foto: Instagram/@gloriatrevi | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El jovencito ha aprovechado la fama de su madre para convivir y tomarse fotos con otros famosos, como el reguetonero J Balvin. Foto: Instagram @angelgabrielgt | Univision 0 Compartir Ángel Gabriel también presumió emocionado la foto que pudo tomarse con Miguel el ‘Piojo’ Herrera, que en ese entonces era el director técnico de la Selección Mexicana de fútbol. Foto: Instagram @angelgabrielgt | Univision 0 Compartir Además de escribir canciones, Ángel Gabriel se expresa a través de los autorretratos que cuelga en su galería de Instagram. Foto: Instagram @angelgabrielgt | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El joven ya derrite los corazones de su seguidoras en Instagram, quienes llenan de corazones cada una de sus publicaciones. Foto: Instagram @angelgabrielgt | Univision 0 Compartir “Pero qué guapo está😉✨”, escribió una de sus seguidoras. “¡Qué bonitos labios, todo!”, comentó otra de sus fans, quienes en cada oportunidad que tienen le reclaman al joven retoño de Trevi que les regrese el follow. Foto: Instagram @angelgabrielgt | Univision 0 Compartir



Aunque siempre ha estado a la vista del público y ella está consciente de que muchos han juzgado su historia familar, Valentina tiene la frente en alto y no se avergüenza de dónde viene.

Al preguntarle sobre si le gustaría tener el apellido 'Andrade', contundentemente respondió: "Mi mamá me registró con este nombre y así me voy a quedar, jamás he tenido las ganas de cambiarlo, Andrade jamás. No vivo traumada por lo que pasó con mi mamá y mis tías, pero también prefiero no ver ni fotos ni videos de aquella época. Sé la historia porque mi mamá me la contó y con eso me quedo".



"Sé que no debo llorar": Gloria Trevi recordó a su hija fallecida en el día de su cumpleaños Univision 0 Compartir

Tal vez te puede interesar: El terrible escándalo de abusos sexuales y corrupción de Sergio Andrade (peor que el Weinstein)