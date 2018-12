Este fue el regalo de Navidad que Gabriel Soto le dio a Irina Baeva

Gabriel Soto sorprendió a su pareja, la actriz Irina Baeva al darle un regalo de Navidad, pero esto no sucedió en la vida real, sino en el primer proyecto en el que trabajan juntos desde que son novios, se trata de un comercial para una compañía mexicana de telefonía móvil, con motivo de las fiestas decembrinas.

En el video que dura 21 segundos, se ve al exesposo de Geraldine Bazán que viste una camisa blanca con un estampado de palmeras, acercarse a Irina, quien gira la cabeza sorprendida al ver a Soto con un pequeño regalo en las manos. El detalle se trata de un reno de peluche que parece gustarle mucho a la joven de 26 años de edad, pues intercambia una sonrisa con el actor. Sin embargo, en el comercial publicitario no hay diálogo, ni muestras de cariño entre ambos.

Si bien ya no niegan su relación, tratan de ser muy discretos y se cuidan de no posar juntos. Sin embargo, el pasado 1° de diciembre Irina y Gabriel acudieron juntos a un evento de la televisora Televisa a la que ambos pertenecen, no posaron juntos para los fotógrafos, aunque se filtraron un par de videos en redes sociales donde se les veía muy sonrientes.