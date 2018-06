En exclusiva: Sherlyn aclara que su compromiso con Francisco Zea no se acabó por una tercera en discordia

Sherlyn ya había anunciado en marzo que disolvía su compromiso con el periodista mexicano Francisco Zea, y aunque algunas publicaciones aseguraron que el motivo del rompimiento fue por una tercera en discordia, la actriz de 32 años desmintió en exclusiva para Univision Entretenimiento dichos rumores: “No, ¿tú crees que con esta muñeca pueden pasar esas cosas? La verdad es que no, estamos bien, somos adultos y desde la madurez tomamos la decisión que fue la mejor para los dos”.

Las razones de la ruptura fueron simplemente por intereses diferentes: “Pasa que a veces tenemos una idea y a la hora de la relación las cosas no funcionan como uno espera que caminen, y en este caso son múltiples factores los que hicieron que ya cada uno jalara para un lugar distinto. No hay pleito, no hay ni un novio, ni nada por el estilo”, afirmó.



Sherlyn asegura que no hay pleitos con su ex, de hecho siguen estando en contacto: “Siempre estamos al pendiente el uno del otro, simplemente llegamos a la conclusión de que estamos persiguiendo un sueño distinto y creo que la meta en esta vida es estar felices, y estar en pareja es hacer equipo; si no puedes hacer equipo, pues es momento de que cada quien busque lo suyo”.

Eso sí, el tema de una posible reconciliación está totalmente descartado: “Soy reincidente, pero no tanto, no hay posibilidad de retomar una relación, creo que cuando estamos más jóvenes puedes darte el permiso de volver con la persona que saliste o volver con el ex, pero ya tengo 32 años y la verdad es que yo creo que ya nos podemos dar cuenta más rápido si algo camina o no, y si no camina para qué estar neceando”.



En junio de 2017 el periodista Francisco Zea le propuso matrimonio a Sherlyn durante un viaje que hicieron en pareja por Europa; los rumores de constantes cancelaciones de boda fueron recurrentes, sin embargo, fue hasta marzo que ella lo hizo oficial cuando estuvo de invitada en el programa Hoy.

Sherlyn estuvo casada con el político mexicano Gerardo Islas durante tres años -de 2013 a 2016-, de quien se separó porque sus planes tampoco eran afines. A pesar de estas rupturas, la actriz no deja de creer en el amor, aunque asegura que por el momento está soltera: “Estamos bien, con mucho trabajo y sin tiempo de nada más”, aseguró.