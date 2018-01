"Él tiene hermanas... debió controlarse": Kim Kardashian condena la venganza de su hermano Rob

Si alguien conoce el daño que produce la divulgación de fotos o videos íntimos esa es Kim Kardashian, cuya familia también se estremeció cuando salió a la luz pública la grabación casera que la mostraba junto a su exnovio Ray J, sosteniendo relaciones sexuales. Y por esa razón, para la empresaria no existe forma de justificar lo que hizo su hermano Robert, el pasado verano, cuando en lo que se tildó de una 'porno venganza', publicó a través de las redes sociales imágenes al desnudo de Blac Chyna, su expareja y madre de su hija Dream.

La molestia e indignación de Kim Kardashian trascendió este jueves al hacerse público el avance del programa 'Keeping Up With the Kardashians' del próximo domingo. El corto muestra la discusión entre Kim y su hermana Khloé, quien insistió en que los resultados del escándalo no son del todo negativos.



"Tienes que ver los pro y los contras", advirtió Khloé, sin que sus palabras calaran hondo la esposa del cantautor y diseñador Kanye West. Para Kim, sí se trató de un paso negativo pues "teniendo hermanas ( Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie), Rob debía saber" cómo manejar el asunto.

Antes de publicar en internet cualquier cosa, fotos o insultos, su único hermano "debió controlarse", espetó Kim. Sin embargo, Khloé insistió en que como familia tienen que enfocarse en lo positivo de la situación, que a su juicio es el hecho de que "ahora sí no hay forma de que Rob y Chyna se reconcilien".