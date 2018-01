A OJ Simpson le alegra que Khloé Kardashian tenga un hijo, pero niega que él sea su abuelo

En octubre de 2015, Khloé le dijo a la revista People cómo empezó a hacerles frente a las personas que la insultaban en internet: “empecé a decirlo antes de que lo dijera la gente. ‘OK, soy la hermana gorda y graciosa, ¿a quién le importa?’ Casi permito que eso se hiciera parte de mí. No era gorda, no estaba obesa, pero permití que la sociedad me hiciera pensar que sí”. Foto: Getty Images | Univision

