El novio de Kourtney Kardashian intenta redimirse después de su incómodo comentario... y le sale peor

Cuando Simon Huck , un amigo cercano de Kourtney, respondió con un emoji volteando los ojos, Bendjima le dijo: "Solo déjame jugar". Tal vez su intento de disipar el escándalo no fue tan bien recibido como él esperaba .

"Kourtney no aprecia que Younes publique sus sentimientos en un foro público y que sea impulsivo. Ella está frustrada porque él se sigue molestando al respecto. Ella no dejará de hacer lo que está haciendo y siente que él necesita entender y lidiar con eso", explicó una fuente de E! News. "Younes se pone celoso y puede ser posesivo con Kourtney. Cuando ella publica fotos medio desnuda, él se molesta mucho. La quiere para él y no quiere compartirla con el mundo".