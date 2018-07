Kris Jenner recuerda cómo su primer divorcio la dejó en la calle: "No podía comprar un tomate"

Las Kardashian tienen un pasado, y Kris Jenner , matriarca del clan, no es la excepción. Recientemente, en una entrevista con la cadena Fox News, la exesposa de Caitlyn Jenner, se abrió de capa para contar el dramático fin de su primer matrimonio, con el abogado Robert Kardashian , padre de sus cuatro hijos mayores, enfocándose en el affair con un jugador de futbol (cuya identidad no reveló) que llevó a la pareja a divorciarse en 1991 , tras 13 años de matrimonio .

También habló de lo traumático que fue descubrir el efecto en otros aspectos de su vida: “Después del divorcio, me quedé sin nada. Un día fui al supermercado y mi tarjeta de crédito no pasaba. Entonces me di cuenta de que no podía comprar ni un tomate".