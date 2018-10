El grave error que cometió Carmen Batiz en Nuestra Belleza Latina

Durante la transmisión del programa nunca se vio que alguien hablara mal de Carmen Batiz. Pero en uno de los primeros videos que muestran la convivencia en la mansión, se vio a la exreportera del tiempo en Puerto Rico conversando con sus compañeras, a las que les aclaró que no mintió cuando dijo que tenía dolor. "Vamos a empezar por decir que no es un 'show'. No me lo estaba inventando. tengo una tendonitis y estoy bien lenta porque me inyectaron y no me siento bien. Me parece muy prematuro y muy incorrecto hacer juicios de alguien, si ustedes no me conocen... Hablan que yo estaba haciendo un 'show'". Contrario a otras polémicas, en esta nunca se aclaró quién había insinuado que la exreina de belleza estaba mintiendo.