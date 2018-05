El arzobispo que casará al príncipe Harry y Meghan Markle se relaja con algo más que oración

No, no se trata de cantos gregorianos, ni de música clásica, ni de melodías instrumentales. El obispo que bendecirá la unión entre el nieto de la reina Isabel II y la exestrella de la serie ‘Suits’ escucha rap . Busca inspiración en la canción ‘Blinded By Your Grace’ ( Deslumbrado por tu gracia ), de Stormzy , un cantante de música electrónica o grime conocido en Gran Bretaña por sus posiciones liberales.

"I stay prayed up and get the job done ( Me mantengo orando y completo la tarea)", dice esa frase que parece destilar una dosis de calma a Welby, quien ha confesado que teme dejar caer los anillos al piso durante la ceremonia, que celebrará este 19 de mayo en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor.