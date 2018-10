Edith González revela qué la hizo salir adelante en los momentos más críticos del cáncer que padeció

Así que en los momentos en los cuales la actriz de 53 años se sentía más vulnerable, recordaba el ejemplo de su padre, quien a los 60 años enfrentó la enfermedad que le arrebató la vida: “Yo tuve el mejor maestro del mundo que es mi padre, quien me enseñó a amar la vida. Mi padre me enseñó a vivir la vida con amor y no con miedo, y a no cuestionar el por qué, sino para qué. Cuando él se enteró que lo que tenía (el cáncer) no lloró, ni se lamentó, solo dijo: 'Órale qué se hace'".