Después de haber perdido un bebé, Adriana Fonseca está lista para ser madre y de tres niños

Otra dificultad que confronta es que vive junto a su esposo en Los Ángeles California, donde no tienen familiares. “ Allá yo no tengo familia, es muy diferente y un gran compromiso, porque no es sólo el compromiso del bebé, sino con tu trabajo ya que si tienes un 'casting' no tienes con quién dejar al niño, o sea necesitas a alguien de planta que esté contigo. Por la decisión de vivir en otro país se ha vuelto más difícil, más no por eso quiero que sea imposible, hay que buscar la manera”, confió.