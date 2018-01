Adriana Fonseca ya congeló sus óvulos porque "el reloj biológico está en el límite"

Aprendió de sus erroresAdriana confesó que los medios exageraban, pero no estaban del todo equivocados. "No es que no sea rebelde. Desde chiquita, siempre he sido de las que si me decían 'No te pongas esto' me lo ponía o me decían 'Llegas a tal hora' y llegaba más tarde". Pero asímismo asegura que ha madurado: "De verdad que me encanta lo que hago. Ahora lo respeto y lo valoro. Antes no tomaba en cuenta, que si tenía que grabar hoy, ese mismo día tomaba el vuelo en la mañana y por cuestiones de horario, cambiaron el vuelo y no lo alcancé . Ahora ya no hago esas cosas. Quizás antes no tenía la brillantez de ver hasta allá". Foto: Univision.com | Univision.com

