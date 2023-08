¿Oso o humano disfrazado? video grabado en zoológico de China perturba a Internet

Existen diversas especies de osos alrededor del mundo y una fue el centro de atención debido a peculiares videos que en cuestión de horas se hicieron virales, te explicamos por qué.





¿Te gustan los videos tiernos y graciosos de mascotas? No te pierdas la serie ‘Best of pets’, la cual puedes ver gratis en ViX.

Acusan a zoológico en China de disfrazar a personas como osos tras difundirse videos

En redes sociales comenzaron a circular clips donde se muestra a un oso malayo al borde de su hábitat artificial parado en dos patas y observando a los visitantes del zoológico de Hangzhou en China como si se tratara de un ser humano.

Los internautas comenzaron a cuestionar si se trataba de un animal real el pasado 1 de agosto, pues pudo erguirse con mucha facilidad y además, tenía una extraña bolsa de piel alrededor de sus caderas, como si se tratara de un disfraz usado por un ser humano.

"Parece mucho que sí es una persona", "Lo que vi fue un hombre vestido de oso", "Sí parece un disfraz", "No sé qué me da más miedo su manera de pararse en dos patas o que sí pienso que es una persona disfrazada con un traje que le queda grande", "No hay ningún oso que tenga las caderas tan arrugadas cuando están de pie, realmente hizo movimientos humanos" o "Esperemos que sea un hombre porque el animalito se ve muy delgado y hambriento para estar en un zoológico", resultaron ser algunas reacciones al clip.



Incluso algunos aseguraron que de ser un oso malayo real, el hábitat donde radica luce deplorable y su interacción con los humanos podría indicar que estaba pidiendo comida a los visitantes del recinto, lo cual consideran como maltrato animal.



De acuerdo al portal 'BBC' ante esta polémica el mismo zoológico decidó salir a dar una declaración y aseguraron que el oso malayo es real, pues se trata de una hembra llamada Angela de 4 años.

"Algunas personas piensan que soy como una persona... Parece que no me entiendes muy bien. Cuando se trata de osos, lo primero que viene a la mente es una figura enorme y un poder asombroso... Pero no todos los osos son gigantes y el peligro personificado", fue parte de su mensaje.



También aclararó que los osos malayos radican en Asia y son los más pequeños del mundo, ya que llegar a medir máximo 4 pies de altura cuando se paran sobre sus dos patas, lo cual es algo natural en su comportamiento.

Respecto a los piegles de su cuerpo, se comentó que estos ayudan a proteger a los osos de los depredadores y efectivamente, dan una apariencia como si se tratara de un disfraz.

En un esfuerzo por demostrar que no es algún empleado con un traje de oso, el zoológico está organizando visitas guiadas para que los reporteros de diversos medios lo vean con sus propios ojos, pero aún así hay personas que dudan del reciento.



¿Tú qué piensas al respecto de estos videos? Dinos en los comentarios.

Podrías ver: