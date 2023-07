Oso ínvade una casa para meterse a nadar a la alberca: video causa risas en redes

Los animales salvajes pueden tener conductas muy peculiares, especialmente los osos, quienes en diversos videos han demostrado que son expertos ladrones y hasta capaces de irrumpir las propuestas de matrimonio de manera divertida.

No obstante, uno se robó la atención de redes sociales por pasar el tiempo en una alberca, te explicamos.

Oso se refresca en alberca en medio de una ola de calor en Estados Unidos

En los últimos días se registró en la ciudad de Burbank, California, una intensa ola de calor que genera temperaturas diarias entre los 30 y 32 grados Celsius.

Esto ha generado que la población busque formas de mitigar el calor y busquen refugio en las albercas de sus hogares, pero al parecer los osos de la zona también están haciendo lo mismo.

El pasado 28 de julio el departamento de policía de Burbank asistió una llamada de emergencia donde se mencionó el avistamieneto de un enorme oso negro dentro de una zona residencial.



Al llegar, los oficiales se encontraron con la sorpresa de que el animal había decidió darse un chapuzón en la alberca de una casa y estaba tan relajado que se mostró sentado con las patas apoyadas sobre la orilla, como si se tratara de un ser humano.

¡Este #oso está combatiendo el calor en Burbank! Los oficiales están en la escena después de que el oso fue visto en un vecindario en la ladera antes de darse un chapuzón para refrescarse", fue el texto que acompañó el video donde se ve al animal pasándola bien.



El oso fue grabado gracias a un celular y al publicar la evidencia en redes sociales, se hizo viral en cuestión de horas con millones de vistas.

El video viral se volvió tendencia y así reaccionaron los internautas

Al notar la presencia de los elementos de seguridad el animal salió del agua, saltó una pared y trepó a un árbol cerca de la parte trasera de la casa.

"Esto francamente es un poco irónico", "El calor le pasó factura al oso", "El verdadero "Qué agusticidad", "Se portó bien, solo necesitaba una toalla", "No lo puedo negar yo haría lo mismo", "Solo le faltó la piña colada con la sombrillita", "Vio la oportunidad y la tomó", "Yo lo veo en mi casa y lo dejo disfrutar la alberca" o "Cosas que no creería si no hubiera video", fueron algunas opiniones de los internautas.



La acción del oso fue defendida por los usuarios de redes, quienes consideraron que no debía ser castigado por lo que hizo, ya que nadie resultó herido y termino siendo algo divertido de ver.

¿Tú ya habías visto este video? Dinos en los comentarios.

