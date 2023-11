¿Qué le pasó? El rostro de Zac Efron desata críticas otra vez: Fans afirman que luce "irreconocible"

Zac Efron se robó los corazones de millones con su galanura al volverse un 'chico Disney' tras su participación en las cintas de 'High School Musical'.

Con el paso de los años el actor participó en diversos proyectos, algunos memorables y otros que dejaron mucho que desear; sin embargo, destacó en la industria por su aspecto y ejercitado cuerpo.

Para 2020, Zac se volvió uno de los hombres más atractivos de acuerdo a Internet tras el estreno de la serie documental 'Down to Earth with Zac Efron', la cual fue un rotundo éxito de Netflix.

Lamentablemente, un año después su rostro fue criticado por lucir como si se hubiera realizado algún procedimiento estético, ya que su apariencia no era la misma de antes y poco después, explicó que había sufrido una serie de lesiones y fracturas en la mandíbula , lo cual causó ese cambio.

A pesar del revuelo el tema se olvidó porque Zac "regresó a la normalidad" al posar a finales de 2022 para la portada de la revista 'Men's Health', donde luce un aspecto similar al que lo caracterizó durante años.

Critican en redes sociales el rostro de Zac Efron en nueva entrevista para promocionar la cinta 'The Iron Claw'

Sin embargo, su nombre volvió a ser tendencia en pleno 2023 por una situación similar, y es que su aspecto en una reciente entrevista para el portal 'Entertainment Weekly' dio de qué hablar.

Resulta que Efron será uno de los protagonistas de la nueva cinta 'The Iron Claw', la cual relata la vida del luchador profesional Kevin Von Erich y su familia, pero al dar detalles de su personaje y lanzar datos curiosos del filme, lo único que llamó la atención fue su "enorme rostro", de acuerdo a los internautas.

En las diversas redes sociales las personas no han parado de expresar lo "poco atractivo" que luce Zac, pues su mandíbula y pómulos parecen haber cambiado su fisionomía.

"¿Cómo es que es el mismo Zac Efron?", "¿Qué le pasó a mi muchacho?", "Ya no es tan atractivo como antes, lástima", "Su cara es enorme, me rompe el corazón verlo así", "No puedo creer que sea el mismo Zac Efron", "Se parece a John Travolta, pero también a Otis de Barnyard", "Zac es literalmente irreconocible es tan triste", "Su cara ha cambiado tanto", o "No me pueden decir que esto no es cirugía plástica", es lo que expresaron.



Las personas más crueles incluso aseguraron que Efron se parece al personaje de Shrek, Lord Farquaad y que de hecho, sería perfecto para el personaje si se realiza un live actión en el futuro.



Una enorme cantidad de personas no tardaron en defender al actor argumentando que aún es muy atractivo y explicando que no se trata de una cirugía plástica, más bien que todo deriva de los accidentes que sufrió en el pasado.

Un factor que podría aclarar el cambio físico del actor es que se sometió a un duro entrenamiento para la cinta 'The Iron Claw', pues todo su cuerpo luce en extremo musculoso.

¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

Puedes ver la entrevista completa aquí:

