¿Ser 'feo' le ayudó a encontrar el amor? Youtuber se casó con una de sus seguidoras por un inusual video

Video ¿A qué suena el amor? Trend de TikTok muestra los ronquidos, videojuegos y otros problemas

Un youtuber suizo conocido como 'Destru', pero cuyo nombre real es David, se hizo viral en el 2018 luego de que en su canal de YouTube 'Never give up' subiera un video donde comparte su experiencia al 'ser feo', mismo que lo hizo conocer a quien el día de hoy es su amada esposa.

Por tan sólo un comentario en dicho clip, David encontró el amor y la felicidad al lado de una de sus seguidoras.

Así fue el video que lo hizo encontrar al amor de su vida

Bajo el título de 'Ser feo: mi experiencia', David narró la historia de su vida y de cómo siempre lo han llenado de burlas y críticas por ser poco atractivo. Además, enumeró las causas de por qué se ve tan mal (los dientes, la mandíbula salida, la frente amplia, su piel, etc.), explicando que había bebido, estaba deprimido y se sentía solo, pues nadie alcanzaba a identificarse con él y todo lo que ha sufrido.

Con el clip, David consiguió más de 40 millones de visualizaciones, casi 164 mil comentarios y 1.1 millones de 'me gusta', pero también una esposa.



En uno de los comentarios, una chica, cuyo usuario es @Juli.Romina.M escribió: "De hecho, creo que eres un poco lindo, para ser honesta. Lo digo en serio". Un año después, él se casaría con ella.

La historia de amor de David y Juli

Después del comentario de Juli, ambos se pusieron en contacto a través de su canal de Discord y poco a poco se hicieron amigos, descubriendo que tenían muchas cosas y valores en común.

Juli es argentina y se encontraba estudiando Derecho, pero también estaba pasando por una dura ruptura sentimental para la cual David fue un gran apoyo.

Ambos decidieron conocerse en persona, así que Juli ahorró lo suficiente para volar hasta Suiza, donde se quedaría tan sólo dos semanas, sin embargo, terminó alargando su estancia por casi un año en el que el amor despertó en ambos.

Uno de los factores que influyeron para que Juli se quedara en Suiza, fue que David tuvo problemas de salud, por lo que ella no quería dejarlo solo.

En un video más reciente de su canal, 'Destru' explicó cómo aquella mujer que le dejó un comentario en su clip se convirtió en su esposa. Ambos llegaron al altar en una ceremonia sencilla, casi un año después de aquel fortuito comentario.

¿Qué opinan los internautas sobre esta historia de amor?

Los seguidores de 'Destru' se mostraron felices con la unión con Juli y aseguraron que su historia de amor les da esperanzas para encontrar el propio.

"Estoy muy feliz por ustedes dos", "Al final todos terminan viviendo felices para siempre. Amigo, tienes el coraje para hablar sobre tus luchas con respecto a la apariencia", "No tienen idea de toda la gente a la que ayudan con esto", "Cuando vi el video, prácticamente estaba igual y me sentía triste, me alegra que haya encontrado una chica linda para él", "Felicidades, hombre. Esto me da esperanzas", "Esto simplemente muestra cómo todo es desde nuestra perspectiva. Chicos, mantengan la cabeza en alto. La vida existe más allá de tu apariencia", escribieron algunos en YouTube.