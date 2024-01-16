Yeri Mua intenta defender a los "chakales" pero le sale mal y la tachan de clasista: “Toda la cara de nopal”

Video ¿Quién es Yeri Mua? La joven que ha conmocionado TikTok con su transformación y sus escándalos

Yeri Mua no se quedó callada ante las duras críticas que recibieron en redes sociales los llamados “chakales”, por quienes salió en defensa con una respuesta que desató polémica.

Yeri Mua sale en defensa de los “chakales” y la llaman clasista

Pese a su propósito de mantenerse alejada de las polémicas, la llamada ‘Bratz Jarocha' protagoniza un nuevo escándalo en las redes sociales y es que, con la intención de manifestarse en contra de los estereotipos, lanzó un mensaje que fue interpretado como clasista por los internautas.

La cantante reaccionó molesta al mensaje en el que una fan del streamer Cry describió como delincuentes a los “chakales”, como llaman a los hombres con barrio.

Pese a que, en el mensaje, que ya fue eliminado de X (antes Twitter), no se hacía referencia ni a la influencer ni a sus amigos, Yeri Mua no se aguantó y contestó a la fan llamándola “cara de nopal”.

“Pues mis amigos son ‘chakales’ y escribieron y produjeron todos los hits que tengo afuera, deja tu pi*che elitismo pen*ejo, solo les gustan los ‘chakales’ cuando son blancos, seguramente tú has de traer toda la cara de nopal como todos y yo incluida p!nche mam@dora”, expresó Yeri Mua.

Las palabras de la intérprete de ‘Chupón’ levantaron ámpulas entre los usuarios de X, donde le reclamaron por un doble discurso pues, destacan, su expresión resultó igual de clasista.

“Me da mucha risa que siempre defiendes los indefendible y también hablas de elitismo y le dices lo del nopal en la cara”; “Yeri te aseguro que nadie quiere denigrar a tus amigos, ‘chakales’ en otros países representan la delincuencia, unos son asesinos, ladrones y hasta violadores tus amigos solo tienen el estilo”; “Una cosa es el estilo, la vestimenta y otra el verdadero significado de la palabra, ojito con eso, Yeri”, fueron algunos de los mensajes que se leen en el hilo de la conversación.

Yeri Mua ignora polémica tras defender a los “chakales”

Pese al alboroto que provocaron sus palabras, la cantante hizo caso omiso a los comentarios y aunque ha estado activa en redes sociales, no dio respuesta a los ataques.

Luego de ser relacionada sentimentalmente con el streamer Cry, Yeri Mua lanzó un mensaje en el que pidió a sus seguidores que no le condicionen su apoyo, pues su carrera va más allá de sus relaciones amorosas.

"No tengo miedo a volver a empezar, me he levantado mil veces y he visto a demasiadas personas entrar y salir de mi vida, solo espero que el apoyo de mi fandom no esté condicionado a que hombre llegue a tener a mi lado, creo que tengo muchísimo más que ofrecerles que eso”, escribió en Twitter en diciembre pasado.

La cantante aclaró que no tiene un noviazgo con Cry, como se especuló, y ahora las flechas de cupido, según los fans, apuntan un idilio con Jean Franco Vera, conocido como Jey F.