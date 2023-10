Yeri Mua reprueba todas las materias en la universidad y la acusan de ser un "mal ejemplo"

A poco más de un mes de haberle confesado a sus seguidores que deseaba una vida normal y no una vida de influencer, Yeri Mua reveló en TikTok que no le ha ido nada bien incursionando en la universidad.

La tiktoker sorprendió a sus fans con la noticia de que iba a estudiar la Licenciatura en Lenguas Extranjeras cuando anteriormente había comentado en sus transmisiones en vivo que la educación no era importante para ella, sin embargo, reflexionó y cambió de opinión, decidiéndose por esta carrera para mejorarse a sí misma.

Yeri refirió que desde los 15 años no sabía lo que era pisar un aula, ya que ella terminó la preparatoria en línea, y quería generar recuerdos de estudiante como muchos de sus seguidores.

"Ser influencer no te garantiza nada, la fama es temporal. Quiero nutrirme, quiero aprender. Quiero que me digan 'Licenciada', la 'Licenciada Yeri'", explicó.



Con sus seguidores compartió entusiasmada todo el proceso de cómo iba comprando cosas para ingresar a la Universidad en Veracruz y posteó en TikTok su primer día de clases, el cual se hizo viral.

Yeri Mua reprueba todas sus materias

Sin embargo, hace unos días, la influencer volvió a sorprender a todos en redes sociales, debido a que sacó a la luz que no ha aprobado ninguna de sus materias de su primer semestre en la Universidad.

La tiktoker contó en una de sus transmisiones en vivo que su coordinadora le aseguró que trae "todas las materias bien reprobadotas", pero lo que más impactó fue su reacción, por la cual se ganó algunas críticas.

"Pues mana, no hay nada que un extraordinario no arregle. Yo creo que de aquí al 2024 ya le voy a echar ganas al semestre, pero ahorita, este 2023 no me dieron muchos tiempos como de echarle ganas al semestre, ¿saben? Como que este año es de reprobar materias y el próximo es de aplicarte. Pero pues vamos viendo a ver qué sucede con la universidad", expresó.

Algunos de sus detractores aseguraron que daría mal ejemplo a sus seguidores más jóvenes y que, aunque comenzó a estudiar para ser tomada en serio, en realidad estaba dando el mensaje contrario y más bien el deseo de ingresar a la escuela era sólo para sacar nuevos contenidos.

"No esperaba más", "Sigo sin entender por que hacen famosas a estas personas de verdad", "Esperaba que me callara la boca cuando entro a la universidad, pero bueno es lo que se esperaba de ella", "Ella diciendo todo eso, sus fan que son chiquitas van a comenzar hacer eso", "Claro es que a la universidad se va a estudiar", "Pero, ¿qué tal los outfits?", "No sé por qué no me sorprende", "Los siguientes videos: Me salí de la uni, no era mi trip", comentaron.



Aunque también se leyeron algunos fans que la apoyaron y otros que hasta empatizaron con ella, diciendo que también habían iniciado sus estudios superiores con mucho entusiasmo y habían reprobado.

"Era de esperarse, ella anda ocupada en su trabajo, pero esperemos no desista, ánimo Yeri, sí se puede", "Sí, pero ella trabaja y todo, hay gente que no hace nada, que los papás les dan todo y aún así reprueban", "La verdad es que es muy valiente sólo al intentarlo", escribieron.



Al momento, Yeri no se ha manifestado al respecto de abandonar la escuela, incluso mostró su otufit o disfraz de Halloween para asistir a clases.