Exhiben a mujer que no quería pagar en salón de belleza porque pusieron canciones de Yeri Mua

Las mujeres que trabajan en el mundo de la belleza , es decir, cortando cabello, poniendo uñas y arreglando cejas, siempre tienen alguna experiencia que contar, pues con frecuencia deben lidiar con clientes groseros, inconformes o, como esta mujer, que pretenden irse sin pagar y no porque el servicio no les gustara.

Mujer se niega a pagar en un salón de belleza porque pusieron canciones de Yeri Mua

La usuaria @estephaniaorozco93, quien trabaja en un salón de belleza en México, publicó en TikTok un clip donde al parecer una joven le reclamó a la encargada del lugar por poner canciones de la influencer Yeri Mua . Según ella, esto le desagradó tanto que planeaba irse sin cubrir la cuenta.

"No sé qué tipo de gente venga, dice mucho de tu lugar", fue lo que expresó la cliente.

De manera enfáticam la gerente del lugar le expuso que el que hubieran puesto tracks de Yeri no tenía nada que ver con el hecho de que no pagara después de que le brindaron un servicio de belleza.

El clip se volvió extremadamente viral en menos de 24 horas alcanzando más de 1 millón de reproducciones. En los comentarios, las usuarias aseguraron que ellas también escuchan las canciones de la famosa y la criticaron por poner una "excusa barata" con el fin de no cubrir lo que debía.

"Seremos corrientes porque nos gustan las de Yeri Mua, pero traemos para pagar", "Se queja de la música de Yeri Mua pero ella se quería ir sin pagar, no bueno, qué fina", "A mi me encanta la música de Yeri Mua y pago, soporta pobretona", "Pues el tipo de gente que escuchamos Yeri sí pagamos", "Jaja no traía dinero y encontró la "excusa mas barata"", "No está soportando", "Y los que si escuchamos si pagaríamos, así que prefiero seguir escuchándola que terminar así de humillada como ella", es lo que mencionaron.



Por otro lado, aquellos que vieron el "chismecito" pidieron que la joven que publicó el material diera más detalles al respecto de lo que pasó y lo hizo mediante un 'story time'.

En un 'story time' se aclaró qué pasó con la mujer que se molestó por las canciones de Yeri Mua

Dentro de éste la tiktoker reveló que el problema no inició por las canciones de Yeri Mua, más bien fue porque ella asistió al salón de belleza para que le colocaran unas pestañas, pero no le gustaron.

Fue así que pidió que se las retiraran y cuando lo hicieron, expresó que se marcharía del lugar sin pagar porque no le "pusieron nada en los ojos", pese a que la trabajadora enfatizó que ella misma había escogido el tipo de pestañas que deseaba.

Si bien se le explicó que se le atendió de manera correcta, comenzó a decir malos comentarios del e

stablecimiento y fue allí, donde tocó el tema de las canciones de Yeri Mua.

Al final terminó diciendo que la mujer pagó 400 pesos (alrededor de 23 dólares) por presión de los guardias de seguridad, quienes impidieron que saliera del lugar sin desembolsar algo de dinero.



A pesar de que han etiquetado a Yeri Mua en el TikTok todavía no se sabe qué piensa sobre esta persona, que al parecer, "no es fan de su música".

