'Wednesday': fans de la serie encuentran al doble de Xavier Thorpe en TikTok y enamoró a todos

A finales de noviembre se estrenó la esperada serie 'Wednesday' en Netflix , la cual tiene como protagonista a Jenna Ortega.

Dentro de los capítulos podemos ver a diversos galanes. Quien resultó ser uno de los personajes más populares fue Xavier Thorpe, el estudiante de la Academia Nevermore que tiene poderes psíquicos y además un interés romántico por Merlina Addams.

Dicho joven, que fue interpretado por el actor Percy Hynes White, continúa arrancando suspiros y sus fans encontraron a su doble perfecto.

Xavier Thorpe personaje de 'Wednesday', tiene un doble en TikTok y se hace viral

El usuario de TikTok @steven.vi, es un joven de 23 años que decidió abrir su cuenta a inicios del mes de diciembre de una manera llamativa, vistiéndose como Xavier Thorpe.

De acuerdo a su primer video publicado aseguró que no es cosplayer, pero quería poner a prueba una teoría que tenía en mente.

"Es la tercera vez que hoy me dicen que me parezco a Xavier Thorpe, así que intenté vestirme como él", es el texto que acompañó su material.



Fue así que peinó su cabello como el personaje, portó una sudadera, saco azul marino, corbata y posó para saber si los internautas consideraban que se parecía a él.

Sin esperarlo, el clip de apenas 10 segundos alcanzó a ser visto por más de 8 millones de personas, quienes consideraron que en efecto, era el gemelo perdido del personaje y del actor que lo representa en pantalla.

"No te pareces a él, eres él", "Casi pensé que era el actor que interpreta a Xavier Thorpe", "Idénticos, no lo puedo creer", "Cuando te pareces más a Xavier Thorpe que Xavier Thorpe" y "¡Wow esto es realmente asombroso! ¿Estás seguro de que no eres el actor de Xavier?", fue la opinión en TikTok.



Como pasa en este tipo de videos de dobles de famosos, sus ahora fans le pidieron más contenido similar al anterior y él con gusto los complació.

El doble de Xavier Thrope bailó como Merlina Addams y se robó las miradas

El cambió más notorio que hizo fue volver a disfrazarse como Xavier, pero imitando los diversos pasos de baile que realizó Merlina en la serie de Netflix.

A pesar de que trató de mantenerse serio ante la cámara, el tiktoker no pudo lograrlo y terminó riéndose por sus propios movimientos.

Esto hizo que su cuenta ganara más de 1.5 millones de likes a menos de un mes de iniciar a crear contenido y por otro lado, diversas chicas le profesan su amor en los comentarios.

"Si quieres seré tu Merlina", "Realmente eres más guapo que el actor, me quedo contigo", "Yo nunca me enamoro en pocos segundos, pero después de verte pasó", "Completamente enamorada, mi nuevo crush es él" y "Está más guapo el que el verdadero", resultaron ser otras frases que se pueden leer en sus videos.