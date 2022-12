Fans en TikTok afirman que Merlina "plagió" a 'La India María' para su baile en 'Wednesday'

Diversos programas televisivos incluyen bailes memorables que se vuelven virales, y la serie de Netflix 'Wednesday' es uno de ellos.

Los movimientos de Jenna Ortega dentro del show como Merlina se robaron el corazón de los fans, tanto así que la canción que suena de fondo, 'Goo Goo Muck' de The Cramps, también despuntó en la lista de popularidad.

Incontables personas en redes sociales lo recrearon de manera ferviente; sin embargo, la escena se encuentra en el ojo del huracán, pues la acusan de ser un "plagio", te explicamos.

Internet asegura que el baile de 'Wednesday' plagió pasos de La India María

La polémica dio inicio cuando el usuario de TikTok Nuel Vizcaino (@nuelvizcaino) publicó un video mostrando al personaje de la televisión mexicana 'La India María' (interpretada por la actriz María Elena Velasco), bailando la misma canción que Merlina y curiosamente, sus movimientos son extremadamente similares.

El video con la frase "Merlina en mis tiempos'', muestra a dicha figura de comedia arriba de un escenario acompañada de músicos y bailarines quienes la acompañan mientras ella muestra sus mejores pasos, en una escena de la película 'Duro pero seguro' de 1978.



Aunque esta escena no tenga originalmente la canción 'Goo Goo Muck', dejó impactados a miles de internautas debido a que se acoplan muy bien ambos elementos, es decir el audio y el video.

El baile de 'La India María', logró ser visto en menos de 48 horas 2 millones de veces y alcanzar más de 160 mil likes en TikTok.

Así reaccionaron usuarios de TikTok ante video viral de 'La India María'

Dentro de la sección de comentarios, se externó primeramente que los pasos de Merlina y 'La India María' son iguales por usar mucho las manos y no ser nada tradicionales.

"A mí no me engañan, los pasos son los mismos", "Los pasos, las trenzas muero de lo igual que se ven", "La coreografía está igualita", o "No manches... Son los mismos pasos, pero con cara de alegría, es como se expresaron aquellos que vieron el material.



La similitud fue tanta para los usuarios que levantaron sospechas sobre si Jenna Ortega plagió los pasos, tal como el caso de Shakira con 'Felicito' donde el baile es parecido a uno de Chespirito.

"Secreto revelado, de ahí saco los pasos", "¿Plagio? Seguramente, no puede ser coincidencia", "Para mí es la misma coreografía", "Ahora sabemos donde saco los pasos Merlina", "Nunca creí que le copiaran algo a 'La India María'" y "En serio estoy pensando que saco los pasos de este personaje", fueron otros comentarios.



Otros tantos expresaron que el video y las semejanzas les habían causado gracia, por lo cual bromearon al respecto.

"Quiero hacer el baile de Merlina y termino bailando como mi poderosísima 'India María'", "Me hiciste el día con esto no paro de reír", "Ahora la apodaré 'Merlindia María'", "Toma tu like buen hombre, es el mejor video que vi hoy" o "El multiverso de las Merlinas sí existe", son otras ideas.



Por el momento, se desconoce de manera certera si el baile de Merlina en 'Wednesday' tiene alguna inspiración directa de 'La India María' o fue una simple coincidencia. ¿Tú qué opinas al respecto? Cuéntanos en los comentarios.