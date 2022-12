Joven celebra cumpleaños con fiesta temática de 'Merlina' y conquista TikTok: "No se ve feliz"

La serie de Netflix 'Wednesday' ('Merlina') dirigida por Tim Burton sigue siendo lo más visto en la plataforma desde su estreno hace unas semanas; y es que la irreverencia del personaje interpretado por Jenna Ortega ha cautivado a los fans de la familia Adamms.

De igual forma, la peculiar imagen 'darks' de Merlina, así como su icónico baile en la serie han causado revuelo en TikTok, donde se han creado trends alrededor de ella, y como era de esperarse, también ya hicieron fiestas temáticas al respecto.

Joven celebra fiesta temática de 'Merlina' y causa furor en TikTok

Fue el usuario de la red social @connor009590 quien compartió el video de la singular celebración, en el que podemos ver a la joven cumpleañera al centro de la mesa, rodeada por globos negros y blancos, así como fotografías del personaje y un pastel de insectos.

El clip rápidamente se hizo viral y ya suma más de 2.8 millones de likes, así como miles de comentarios en los que los usuarios expresan sus felicitaciones a la joven, así como el reconocimiento a los invitados, quienes incluso hicieron la coregorafía del baile de Merlina Addams.

"¡Qué lindo cumpleaños! Es el primero que veo de Merlina, linda chica. Feliz cumpleaños", "Decidió ser feliz, algo que no muchos hacemos", "Quiero celebrar mi cumple con esa temática", se lee en los comentarios.



Y es que, más allá de la decoración temática, el video causó revuelo en TikTok por la actitud de la chica, quien en todo momento se mostró seria ante la celebración, además de estar disfrazada del personaje de Netflix. Incluso, los usuarios señalaron su habilidad para no parpadear, igual que Jenna Ortega.

"No sonríe, está en su personaje", "Yo, basando mi personalidad en la última serie que he visto", "Me encanta que ni siquiera parpadea, como Merlina", se lee en los comentarios.



Ante la buena respuesta del primer video, los internautas pidieron ver un poco más de la celebración, por lo que la cuenta compartió otras dos partes en las que podemos ver a la festejada bailando y posando para fotos junto a sus invitados.

Festejada recreó el icónico baile de Merlina junto a sus invitados y conquistó TikTok

Uno de los momentos favoritos de los internautas fue cuando la joven festejada se puso a bailar junto a sus invitados el mix de 'Bloody Mary' de Lady Gaga, que le ha dado la vuelta a la red social.

En el video podemos ver cómo todos se colocan frente a una pantalla e intentan seguir paso a paso la coreografía, aunque a la cumpleañera se le sigue viendo metida en el papel, con una actitud muy seria y sin parpadear.