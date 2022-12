'Wednesday': 5 estrictas reglas que el cast tuvo que seguir (Jenna Ortega no debía parpadear)

Aunque Jenna Ortega no le pidió consejos a Christina Ricci para interpretar a Merlina en ‘Wednesday’, hubo otras decisiones detrás de cámaras que no fueron puestas a votación de los actores y se convirtieron en reglas que sí o sí debían seguir.

La serie de Netflix a cargo de Tim Burton ya es uno de los grandes éxitos de la plataforma gracias a su gran calidad, pues el director se aseguró de cuidar cada detalle.

Entre las ideas que tuvo surgieron varias reglas estrictas que el elenco tuvo que seguir, para asegurar que la filmación y representación de los personajes fuera exactamente como Burton lo quería. Aquí algunas de esas reglas.

Jenna Ortega no debía parpadear en ‘Wednesday’

En una entrevista para el canal de YouTube de 'Teen Vouge' el 16 de noviembre de 2022, Jenna Ortega habló sobre cómo se transformó en Merlina y reveló que Burton le pidió no parpadear.

De acuerdo con la actriz, en las primeras escenas que grabaron se adentró en el personaje y, sin darse cuenta, mantuvo su rostro serio y no parpadeó en ningún momento. Eso le encantó a Burton y le dijo que siguiera así, sin parpadear, durante todo el rodaje.

“Las primeras dos semanas de rodaje hice una toma en la que no parpadeé en absoluto y Tim dijo: 'No quiero que parpadees más'. Lo que pasa con el parpadeo es que no me di cuenta de que (no) lo estaba haciendo. Simplemente sucedió. Porque cada vez que comenzamos una toma, reiniciaba mi cara, dejaba caer todos los músculos de mi rostro y a Tim realmente le gustaba esa mirada tipo Kubrick en la que veía a través de mis cejas”.

Dedos tuvo que ser interpretado por un actor y no hecho con CGI

El personaje de Dedos (Thing) en ‘Wednesday’ se ha vuelto uno de los favoritos del público, pues es el fiel compañero de aventuras de Merlina. Además, demuestra mucha personalidad a pesar de ser solo una mano.

Esto es gracias a la regla que Burton puso para el personaje, pues siempre quiso que fuera un actor el que estuviera en el set moviendo su mano para interactuar con Jenna y el resto del elenco, en lugar de crear al personaje con efectos especiales.

En una entrevista con 'Screen Rant' el 23 de noviembre, la propia Jenna Ortega confirmó esta instrucción y habló sobre todo el trabajo que se hizo detrás de cámaras para traer a la vida a Dedos.

“Tim quería que fuera un actor real como lo hicieron en las películas de los 90, así que fue este mago llamado Victor (Dorobantu). Él usaba un traje azul completo y se escondía detrás de las paredes y debajo de las camas. Luego construyeron una prótesis en la parte superior de su mano para que pareciera una perilla de muñeca, y él podía caminar".

Los actores de ‘Wednesday’ tuvieron horarios estrictos

En la entrevista con 'Teen Vouge', Jenna reveló que para grabar la serie tenía un horario muy estricto: despertaba a las 4:30 am, la recogían a las 5:20 am, a las 6:00 am pasaba al área de maquillaje y vestuario, y comenzaba a grabar a las 8:30.

La actriz comía al medio día y después debía practicar sus escenas de riesgo a las 6:00 pm, tomar clases de cello a las 7:00 pm y por fin a las 8:00 pm podía regresar a casa para descansar un poco y volver a hacer todo al día siguiente.

Algo similar tuvo que pasar el actor Victor Dorobantu, quien interpretó a Dedos en la serie, pues en un comunicado de prensa de Netflix se especificó que pasaba hasta tres horas en la sala de maquillaje y vestuario.

Este proceso era muy largo porque debían pintar su mano y colocarle las cicatrices y costuras todos los días, además de que al actor se ponía un traje azul en todo el cuerpo para poder borrarlo de las tomas después con la computadora.

Actriz de Enid tuvo que ayudar a definir el estilo colorido del personaje

Emma Myers da vida a Enid Sinclair en la serie de Netflix. Ella es la compañera de cuarto de Merlina en la Academia Nevermore y ambos personajes son totalmente opuestos, pues Enid es amante de los colores, las redes sociales y el chisme.

Para lograr representar en la pantalla la personalidad extrovertida y alegre de Enid, la actriz tuvo que formar parte del proceso creativo y escoger desde el esmalte de uñas hasta los suéteres coloridos que la caracterizan.

Así lo reveló la propia Emma en una entrevista con 'Elite Daily' el 23 de noviembre de 2022, pues explicó que estuvo implicada en el trabajo de crear a Enid y asegurarse de que fuera lo más “arcoíris” posible.

Jenna Ortega tuvo que aprender otro idioma para ‘Wednesday’

Como parte de su preparación para encarnar a Merlina en la serie, la producción hizo que Jenna Ortega aprendiera varias habilidades como a tocar el violonchelo, disparar con arco y flecha, remar en bote y practicar esgrima.

Pero una de las cosas más impresionante que tuvo que hacer fue aprender otro idioma, en este caso se trató del alemán porque hay una escena en la que Merlina habla con turistas y dice varias frases en ese idioma.