Señor de 80 años cuida a su hija llevándola al paradero todos los días en las mañanas: así reacciona TikTok

Existen historias cortas en TikTok que suelen recibir aplausos por esparcir felicidad entre los usuarios y dar grandes lecciones de vida, lo cual le pasó a un hombre mexicano recientemente.

Hombre lleva a su hija al paradero del camión todas las mañanas y hace llorar a TikTok

Una chica llamada Karina decidió publicar en su cuenta (@karina071118) un momento muy especial entre su hermana más pequeña y su papá.

Ella reveló en un video publicado el pasado mes de abril que su padre tiene una costumbre muy bella y esa es asegurarse de que la joven llegue sana y salva a la parada de autobuses para ir a trabajar.

Para hacerlo resulta que cada mañana su papá se levanta muy temprano para llevar a su hermana al paradero, pero lo sorprendente es que si bien tiene 80 años su edad no le impide caminar algunas calles junto a ella.

Esto le pareció tan tierno que Karina tomó su celular y grabó el momento exacto cuando ambos se encontraban en medio de las calles oscuras avanzando hacia la parada, donde un autobús la recoge cada mañana y la lleva hacia su destino.

"Cuando mi padre de 80 años acompañando a mi hermana todas la madrugadas para que la recojan de su trabajo", es el texto que acompaña al clip.



El adulto mayor con ayuda de un bastón se dispone a caminar aún cuando el día amanece lluvioso, demostrando que nada lo detendrá para dejar a su hija en el lugar.

Asimismo, el material fue acompañado con la canción ‘Quizás’ del cantante español Enrique Iglesias, lo cual hizo más emotivo.

Rápidamente el video obtuvo más de 1.6millones de vistas únicamente en TikTok y una gran cantidad de comentarios demostrando admiración por él.

"Un padre amoroso y preocupado por sus hijos no existe lluvia frío sol aunque sepan que ellos no estén bien de salud", "Qué hermoso, ojalá pueda hacerlo por muchos años más", "El verdadero significado de cuidar a un hijo", "Esos hombres valen oro", "No importa la edad, los papás siempre nos va a cuidar" y "Wow, admirable tu papá, como muy pocos. son privilegiadas por recibir esta clase de cuidado aún cuando son adultas", es la manera en que reaccionaron.



Además, una gran parte aseguró que ver este pequeño acto de cuidado de padre a hija los enterneció tanto que terminaron soltando algunas lágrimas.

