Hombres normalizan dedicarse al hogar y al cuidado de sus hijos en TikTok: "Soy papá y puedo..."

La maternidad y lo duro que puede ser ejercerla, es un tema de interés para millones de mujeres en TikTok, y su popularidad es tan grande, que incluso hoy en día existen madres que se dedican de manera profesional a hablar sin tabúes sobre ello.

A pesar de que muchas personas piensan que las mujeres son quienes tienen un mayor control respecto a la crianza de los hijos y además, realizar las labores domésticas; algunos hombres están mostrando que eso puede cambiar y alientan a los papás a ser más activos respecto a la crianza y al trabajo en casa.

Padres crean un trend para mostrar cómo hacen los deberes del hogar y ejercen una paternidad activa



Mediante un trending de TikTok, padres y tiktokers están dando un gran ejemplo en redes sociales, compartiendo cómo ejercen una paternidad responsable e igualitaria, pues también realizan los quehaceres de la casa.

Aunque estas actividades consumen gran trabajo y tiempo, ellos explican que ser padres no les impide lavar los platos, limpiar los baños, lavar ropa y por supuesto, estar involucrados de manera activa en criar a sus hijos.

Varios creadores de contenido, que hacen llamar #TribuDePapas, se dieron a la tarea de mostrar todo lo que son capaces de hacer para cubrir con sus responsabilidades paternas, lo cual se volvió viral en redes sociales al sumar más 3.8 millones de vistas y más de 600 mil me gusta.

"Soy papá y puedo peinar a mi hija, hacer de comer, guardar la ropa, barrer...", "Soy papá y puedo cargar con la pañalera y con mi bendición", "Soy papá y puedo cocinar y atender a mis hijos mientras trabajo en casa", "Soy papá y puedo cambiar pañales todo el día", son algunas de las palabras que compartieron los tiktokers.

El video que fue replicado en las cuentas de 10 papás influencers: @_jacobogonzalez @papa_luchonroy, @adrianjuarezve, @familia_acuna14, @papihuacho88, @dan_vital, @el_tysher, @soy_el_rojo_red, @pilotoncommand, @rubenroj04 y @papametiche.

Este último dejó un mensaje muy importante, pues menciona que si ellos pueden tener una paternidad activa, los demás hombres que tienen hijos también son capaces de lograrlo.

Sus videos en conjunto se volvieron virales por enseñarles a los hombres sobre la paternidad

En su mayoría, los mensajes en redes sociales apoyan su iniciativa y reconocen la labor de hacer conciencia sobre la paternidad y las responsabilidades de los hombres en las labores domésticas, aunque también fueron atacados por usuarios de la red social.

Existen los verdaderos hombres y papás. Qué hermoso y gracias por ser así", "Me encanta que hagan visible la importancia de ser y estar como papás y esposos, Muchas gracias", "Gracias por mostrar que la paternidad no es ayudar, es hacer lo que te corresponde por ser papá", o "Papás responsables y dedicados. 10/10", son algunos de los mensajes que recibieron.



El 17 de junio pasado, los influencers hablaron sobre lo que significa la paternidad responsable y sus opiniones fueron bien recibidas en Internet.

"Aquí les dejamos algunas frases chistosas y otras de motivación para este Día del Padre. Ninguna paternidad es igual a otra, hablemos todo tipo de papás", fue el título del video que también se distribuyó en TikTok.

Hombres expresan cómo ejercen la paternidad en videos de TikTok

Por separado, cada uno de los papás con TikTok que están unidos para hacer un cambio y visibilizar la importancia de la paternidad, se han ganado su propia base de fans por revelar cómo es su vida y la forma en que crían a sus hijos.

Por ejemplo, Papá Metiche (@papametiche) muestra lo que es la paternidad consciente mediante humor y también realiza reflexiones sobre la crianza igualitaria.

Sus más de 250 mil seguidores y 6 millones de me gusta en su contenido han logrado que sea uno de los papás influencers más reconocidos.



Otro de los creadores que también aparece en los videos colaborativos es Roy, un padre mexicano que revela de manera abierta que se dedica a las labores del hogar y cuida a su hija mientras su esposa está trabajando.

En sus videos, muestra el amor incodicional que tiene hacia su pequeña y las dificultades que llega a enfrentar al momento de educarla; además, responde de una manera creativa y divertida a todos los haters que lo atacan por dedicarse a las labores de la casa.





"Las labores del hogar son cansadas, estoy seguro de que no tienen género y no por hacerlas me siento menos hombre, a pesar de lo que me dicen", expresó en su cuenta @papa_luchonroy en TikTok.