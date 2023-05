Albañil invidente sorprende en redes al mostrar cómo hace para trabajar en la construcción

Video viral que muestra a un albañil invidente trabajar en obra negra causa impacto en redes

Un caso que cautivó por ser una gran de inspiración fue el de Alejandro, un albañil mexicano que sorprendió en redes por ser invidente, te contamos.

Todo inició cuando un hombre en Apizaco,Tlaxcala, fue notificado que un albañil ciego estaba trabajando en una construcción como todos los demás presentes, lo cual le pareció casi imposible.

Ante esto, decidió buscarlo para observar con sus propios ojos su manera de trabajar, después lo grabó con su celular para mostrar que a pesar de que carece de vista, se desempeña de una manera remarcable en sus labores.

"Hoy me tocó ver un caso extraordinario, esta persona es invidente, yo no me había dado cuenta hasta que me dijeron que trabaja para unos coladores. Es capaz de echar la grava o la arena y sólo se guía por el oído. Toca la olla y tiene calculada la distancia, llena su bote y echa a la revolvedora los materiales. Eso es tener ganar de trabajar".

El albañil invidente recibió ayuda económica

Algo que no esperaba Alejandro fue recibir una gran sorpresa de parte del albañil que lo grabó antes de partir a su casa, pues resulta que el video dejó tan impactada a su jefa que decidió darle algunos billetes como ayuda económica tras ver su desempeño en la obra negra.

La persona invidente de entre 35 y 40 años de edad, no tardó en dar las gracias y exponer que "normalmente nadie valora su trabajo" a pesar de su condición.

El video de poco más de 2 minutos se esparció por todas las redes sociales en 2019; no obstante, de manera reciente volvió a ser popular conmoviendo a miles de personas que no tenían conocimiento de este caso.

En YouTube la historia de Alejandro se volvió tendencia y los internautas no tardaron en felicitarlo, pues el albañil demostró que las personas logran superarse pese a la adversidad.

"Mis respetos para él. Se me hizo un nudo en la garganta", "Un gran guerrero que enfrenta la vida con toda actitud. Digno de admiración y de que se haga viral su fortaleza", "Un gran ejemplo a seguir", "No hay límites cuando se quiere trabajar y el video lo demuestra", "Muchas veces nosotros mismos nos ponemos obstáculos y hay personas que hacen maravillas de lo que se les a dado y son un ejemplo para todo aquel que creé que no puede" y "Este es uno de esos videos que vale la pena hacer virales", fueron algunos de ellos.



Por último, el hombre que grabó a Alejandro y le entregó un poco de dinero, también recibió cumplidos por su buena acción y compartir este suceso.

¿Ya conocías este video?

