Shurty Cooks: la latina millonaria que conquista TikTok por regalar comida en las calles

En TikTok miles de personas han logrado convertirse en estrellas gracias a sus conocimientos y compartirlos de manera abierta con el mundo. Quien lo hizo remarcablemente fue Surthany Hejeij, mejor conocida como Shurty Cooks.

Shurty Cooks, la joven que conquistó TikTok con sus recetas y ayudar a los pobres

La joven de raíces libanesas y venezolanas comenzó en 2017 con su sueño de ser estrella en redes sociales y todo dio un giro cuando incursionó en TikTok.

Con más de 18 millones de seguidores, la latina se ganó el afecto del público por la manera dinámica en que comparte sus recetas de cocina, las cuales son son simples de replicar, al igual que las que comparte el abuelito cocinero de 81 años que encantó a todos.

Pero ella no se detuvo allí, pues le dio un giro a su contenido al grabar también cómo prepara enormes cantidades de comida, las cuales regala a personas de bajos recursos.

A pesar de vivir rodeada de lujos y no haber estudiado gastronomía, Shurty quiso ayudar a los demás a su manera, lo cual la posicionó como una de las personas más importantes en el mundo de la cocina en Internet.



En la mayoría de sus videos la también madre de dos hijos, acumula millones de vistas, y suma más de 400 millones de likes.

La tiktoker cocina y reparte comida a los pobres por una razón especial

En una entrevista realizada para una página web a finales de 2021, explicó que cocinar tiene un significado profundo en su vida.

"Para mí no es solo cocinar, es crear, es arte. Soy afortunada de tenerlo todo, pero eso no es suficiente para mí, no sabiendo que otras personas alrededor necesitan ayuda", fue parte de su respuesta.



El formato de sus clips consiste en mostrar los ingredientes que usa para sus creaciones, cocinarlos para hacer un delicioso platillo y por último, colocarlos en contenedores para repartirlos en comunidades de bajos recursos.

Shurty se encaraga ella misma de ingresar a las zonas y ofrecerles a los extraños la comida que prepara, lo cual siempre atraer una gran multitud tanto de personas jóvenes como mayores.

Las opiniones acerca de su contenido son positivas, pero también es atacada

Esto ha logrado que se gane incontables halagos y felicitaciones por su acción, la cual repite de manera constante con diversos platillos.

"Te amo Shurty por cocinar y hacer felices a todos", "Esta chica hace que mi fe en la humanidad vuelva", "Shurty me devuelve la fe en los seres humanos, gracias por tu bondad", "Tu lugar en el cielo ya está apartado, eres demasiado buena, felicidades por llevar felicidad a todos lo que no tienen dinero", o "Te ganaste el respeto de todos", son algunos comentarios que se pueden leer en su perfil.



Lamentablemente, existen internautas que se dedican a atacarla en redes al decir que todo esto lo hace para obtener likes y recibir atención, pero lo más extremo es que la han acusado de no hacer ella misma las enormes cantidades de comida.

"Otra influencer con dinero y buscando atención", "Todo por tener vistas y corazones, muy mal", "Qué raro, no tiene videos grabando de inicio a fin la comida, seguro la termina de hacer alguien más y posa", son otras opiniones respecto a la tiktoker.



A pesar de esto, Shurty no presta atención a las malas palabras que recibe y sus mismos seguidores se han encargado de defenderla, al comentar que es una buena persona que se encuentra ayudando de una manera que pocos harían.