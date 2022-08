Maestro recibe a alumnos con decoración de 'Harry Potter': usaron el sombrero seleccionador

A pesar de que 'Harry Potter' se estrenó hace dos décadas, las nuevas generaciones también están conociendo los filmes que relatan la historia del mago más famoso del mundo, quien enamoró al mundo con su historia y míticos personajes.

Esto le dio una idea única a Miguel Maldonado, un profesor mexicano que decidió hacer algo especial por sus alumnos, quienes iniciaron el tercer grado de primaria.

Maestro decora salón como Hogwarts y se viraliza en TikTok por su idea

Para hacer ameno su primer día en el curso, el maestro preparó una sorpresa para sus estudiantes y adornó el salón como si fuera Hogwarts. Los símbolos de las casas Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin fueron plasmados en la puerta del aula con sus respectivos colores.

En el pizarrón colocó un cartel con el mensaje "Bienvenidos a Tercero", el cual tenía la silueta del reconocido castillo donde estudian los jóvenes magos.

El profesor incluso decoró plumas como varitas mágicas para que pudieran escribir magia y "bellos textos", como lo recalca en su video de TikTok dentro de la cuenta @miguema15.



El también tiktoker tenía actividades planeadas para los pequeños, por ejemplo, recrear la ceremonia de asignación de casas con ayuda del sombrero seleccionador.

Miguel Maldonado usó cupcakes rellenos para que sus alumnos, al morderlos supieran a qué lugar de Hogwarts pertenecen.

Por último, se puede ver que, dependiendo del resultado, el creativo maestro les entregó una hoja para colorear el escudo de sus casas, lo cual hizo claramente felices a los alumnos.

El TikTok que llevaba por título "Así decidí recibir a mis pequeños futuros magos" que fue publicado el pasado 29 de agosto y se volvió viral rápidamente, pues ya suma más de 600 mil vistas y más de 100 mil likes.

La fiesta temática de 'Harry Potter' hizo que los fans quisieran un maestro así

Los internautas quedaron encantados con la bienvenida que dio el profesor, y algunos expresaron que incluso tuvieron deseos de volver a cursar tercero de primaria con él como maestro.

"¿Puedo recursar primaria en su grupo? Me haría muy feliz", "Ay, quiero ir a una escuela donde me den cupcakes para que me seleccionen una casa", "¡Ash! ¿Por qué no fuiste mi maestro en la primaria? 'corre a hacer berrinche a su cuarto'", y "Acépteme en su grupo profe" fue cómo se expresaron usuarios de TikTok.



La dinámica del profesor Miguel Maldonado le valió una gran cantidad de felicitaciones por parte de los internautas, pues no es muy común que los docentes realicen este tipo de actividades.

"Qué detalle tan hermoso recibieron tus alumnos, me encanta tu dedicación", "Eso es un profesor que tiene vocación y amor por su profesión felicidades", "De esta forma no van a querer faltar nunca, muy incentivados los peques. Felicitaciones a la excelente docente", o "Wow, felicitaciones. Los que somos profesores sabemos lo mucho que cuesta hacer esto. Aunque la recompensa (sonrisas) no tiene igual", fueron los comentarios que recibió.



Por otro lado, algunos usuarios de la red social le preguntaron cómo había hecho las varitas, y el joven maestro, respondió que pronto compartiría un tutorial para todas aquellas personas que deseen crear las suyas. ¿Te hubiera gustado vivir una experiencia similar en tu infancia? Cuéntanos en los comentarios.