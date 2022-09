Niña se lleva juguete de tienda sin permiso y su mamá le da gran lección: se viraliza en TikTok

Algunas madres han dado de qué hablar en TikTok por las maneras en que crían a sus hijos, como fue el caso de la mujer que le cobró renta a su hija por usar su propio cuarto.

Aunque se exponen a la crítica, comparten sus historias para impulsar a los padres a ejercer una educación responsable, y quien lo hizo de una manera efectiva sin golpes o gritos, fue la joven Valentina Castañeda.

Madre se hace viral en TikTok después de que su hija tomara algo sin permiso

Desde hace tiempo, ella usa su cuenta de Instagram @valentinasinfiltros para mostrar un poco de su vida y los retos de criar a dos niñas pequeñas. Gracias a su contenido, logró acumular más de 5.6 millones de seguidores en poco tiempo.

La latina, que radica en Estados Unidos, se ha ganado la simpatía del público por hablar sin tabúes cuando se trata de maternidad.

Uno de sus videos se esparció por la red debido a que reveló cómo afrontó una situación delicada, pues su hija llamada Federica, había tomado un juguete de una tienda sin permiso.

En su tiktok publicado el 10 de septiembre, Valentina comenzó a narrar qué pasó exactamente y cómo procedió tras percatarse que su hija se había llevado el juguete. Su reacción hizo que el material juntara más de 9 millones de vistas en menos de dos semanas, pues si bien, se pensaría que regañó a la pequeña, fue todo lo contrario, pues mantuvo la calma y le pidió a su hija que hiciera lo correcto.

"El otro día Federica sacó algo de la tienda sin pagarlo. Yo me di cuenta cuando llegamos al carro y le dije que tenía que devolverlo ella misma. Quiero destacar que apenas tiene 2 años. Hice que volviera para regresarlo y grabé su reacción para ver lo que hacía o decía" fue la narración que acompañó su video.



Al entrar de nuevo a la tienda buscó a un trabajador para dárle el objeto, lo cual hizo sin berrinches. Al salir del lugar, la pequeña se mostró enojada, pero jamás lloró.

"¿Estás muy brava? No puedes agarrar cosas que no son tuyas, mi amor. Mami te ama mucho, pero no puedes agarrar las cosas que no son tuyas", fue lo que le decía Valentina a su hija cuando iban de regreso a su automóvil.

Los internautas aplaudieron su manera de ejercer la maternidad responsable

El video recibió más de 6 mil comentarios, en su mayoría de felicitación por la manera en que ambas actuaron.

"Qué bien eso es educar y que hagan lo correcto aunque sean pequeños", "Bien hecho, ella no lo hizo con otra intención, es aún muy pequeña pero es bueno que lo hagas, te felicito", "Muy buena educación hacerle devolver lo que tomó y disculparse. Así aprenderá", o "Me parece muy bien lo que hiciste porque la educación se empiece en casa y tú eres una muy buena mamá", son algunas opiniones de los internautas.



Otros usuarios compartieron que vivieron experincias similares cuando eran pequeños y agradecieron a sus madres por obligarlos a devolver las cosas.

"Mi mamá me hizo lo mismo una vez jaja y todo bien, aprendí la lección", "De pequeño hice lo mismo pero con un chocolate, me lo comí y mi papá se dio cuenta, me dijo que porque no dije que quería uno y se devolvió a la tienda a pagarlo, claramente me reclamó y más nunca lo volví hacer", "Yo de pequeña me había llevado unos dulces del supermercado y mi mamá me regañó, volvió a ir al super y me dijo que debía ir a pedir disculpas", son algunas de las anécdotas.



