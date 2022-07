Mamá le cobra la renta a su hija por vivir en su casa y causa controversia en Internet

Mamá cobra renta a hija para tener su propio cuarto: su video de TikTok se volvió viral

Los videos virales de TikTok suelen llegar a distintas partes del mundo y uno dividió al Internet debido a que se muestra cómo una madre comenzó a cobrar renta a su hija por vivir en la casa donde creció.

Todo comenzó el pasado 22 de junio cuando la cuenta de la red social @c_d_g, publicó un video con la siguiente descripción: "Cuando tu hija de 18 años decide quedarse en casa".

En él se puede ver a un joven leyendo de manera consternada una hoja que parece ser un contrato, el cual mantenía diversas cláusulas. Después termina firmando el documento y a la par se muestran las siguientes frases en el clip "Momento de la enseñanza. preparación para el éxito".

Rápidamente el video de 9 segundos comenzó a replicarse por toda la red y en pocos días, acumuló 2 millones de vistas, más de 150 mil likes y alrededor de 4000 comentarios.

Aunque no se alcanza a ver la cifra exacta que la joven debe pagar, su mamá esclareció en algunos comentarios que la renta consta de 100 dólares y, además al vivir en su casa, debera pagar su propia gasolina para usar el auto de la familia.

Usuarios de TikTok condenaron a la mamá por cobrarle renta a su hija

Pronto los usuarios comenzaron a reprobar su acción e hicieron hincapié en que su hija quizá no vuelva a hablarle por esto.

""Preparándola para el éxito" , la estás preparando para no volver a hablarte", "Un día te va a golpear con un martillo probablemente", "Qué mala mamá es, ojalá no le cobre el aire que respire", "No creo que sea la mejor manera para preparar a los hijos para su futuro" o "Aquí un claro ejemplo de padres malvados", son algunos puntos de vista que están en la publicación.

Pero también recibió felicitaciones

Por otro lado, una gran mayoría la apoyo y expresaron que es una buena idea a tal punto que están considerando hacer lo mismo cuando sus hijos crezcan.

Su éxito fue tanto que varios padres le escribieron para que les compartiera el documento que ella redactó para usarlo en sus propios hogares.

La madre explicó por qué comenzó a cobrarle renta a su hija para que tuviera su cuarto

Ante la ola de ataques la madre, de quien se desconoce el nombre, publicó un segundo video más largo explicando la razón detrás de su decisión, la cual tiene que ver con su propia experiencia siendo adolescente.

"Fui madre soltera a los 16 años, viví por mi cuenta y mis padres no me prepararon para el éxito. Así que tuve que luchar por cada cosa que tenía y no quiero que mis hijos hagan eso. Todo lo que hago los prepara para el mundo real, no quiero que mis hijos dependan de mi para nada. Primero, cuando tú te mudas en nuestra área, debes de tener algún tipo de registro, mostrando que puedes pagar cuentas a tiempo y que eres un buen inquilino, así que hice un pequeño arreglo legal con mi hija, así tendrá un historial".



Añadió que la renta de 100 dólares y la gasolina es lo único que paga, además de que ella también está autorizada a usar la tarjeta de crédito de su mamá para comenzar a hacer su historial crediticio, además de que ella quería enseñarle cómo se debía leer un contrato.

Para aclarar más dudas narró que tiene seis hijos, dos de ellos son independientes y aplicó el mismo método del contrato en años pasados, además de que su hija prefirió quedarse en casa a mudarse y pagar más renta.

Una vez más sus seguidores la felicitaron por mostrar una valiosa lección para que los hijos puedan ser independientes.

Así respondió la joven a la que su mamá le cobra renta

La viralidad de ambos videos hicieron que la joven expresara cómo se sentía respecto a su situación en otro clip y allí, fue que reveló que si bien no entendía lo que hizo su madre en un inicio, ahora su perspectiva cambió.

"Fue difícil para mi comprender, lo que quería hacer porque vivir en la casa de alguien con renta gratis y después tener que firmar un contrato fue difícil y complicado. Pero me di cuenta que una vez que me mude es lo que voy a tener que hacer. No puedo vivir en una casa gratis, nadie la va a pagar por mí, yo tendré que hacerlo y además hay muchas otras cosas que debo pagar y siento que esto me está dejando lista en mi opinión".