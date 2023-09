Mascotas "se ríen" como Poncho de Nigris en nuevo trend de TikTok y se hace viral: te explicamos

Agosto fue el mes que marcó el final del reality 'La Casa de los Famosos' , donde la ganadora resultó ser Wendy Guevara.

Durante semanas los participantes hicieron reír a los espectadores con sus bromas y ocurrencias, pero algo que perduró en Internet fue el sonido de la risa de Poncho de Nigris.

Su particular tono resultó tan contagioso que hicieron memes al respecto y ahora, al parecer en TikTok comenzaron a esparcirse videos de mascotas que tienen una risa muy similar a la suya.





Tendencia en TikTok: videos de mascotas con la risa de Poncho de Nigris se viralizan

En el último mes se hizo tendencia un audio de una persona riéndose, y la manera en que lo hace les recordó a los fans al integrante del 'Team Infierno'.

Sin una explicación en particular, los usuarios decidieron usarlo para mostrar "cómo supuestamente se reían" sus mascotas de una forma muy jocosa y los resultados fueron más que hilarantes.

Por ejemplo, el pasado 29 de agosto el usuario @iamwillywonky lo utilizó y obtuvo 12.5 millones de vistas en poco tiempo, pero en los comentarios aquellos que vieron el programa comenzaron a expresar que en efecto, esa risa era muy parecida a la de Poncho.

"Pensé en Poncho de Nigris inmediatamente", "¿Por qué la risa de Poncho le queda a los animales? jaja, Los que se rieron eran Team Infierno", "¿Poncho eres tú?", "Es la risa de Poncho me cae", "No sé si sea la risa de Poncho pero jajaja se acerca bastante", "¿De casualidad se llama Poncho?", fue como reaccionaron.



A partir de entonces el trend de las mascotas riéndose aumentó y de hecho no solo se limitó a que lo hicieran dueños de gatitos, sino también aquellos que tienen perritos, como el de aquí abajo compartido por la cuenta @muyperros.

Esto ocasiono que las personas incluso hicieran bromas respecto a la risa de Poncho de Nigris y estos tiernos animalitos que están ganando más popularidad en la red social de videos cortos.

"El ponchogato no existe... el ponchogato:", "Poncho de Nigris si fuera un perro o un gato", "Miren jamás me imaginé ver un Ponchoperro", "Adoro este trend y a los gatoponchos", "Así cuando Poncho de Nigris reencarne en una mascota", "Ya no puedo con tanta risa de Poncho, ayuda jaja", "Poncho como perrito es muy bello, no me cansaría de su risa", resultaron ser otros.



Por el momento se desconoce qué piensa el presentador mexicano respecto a esta tendencia donde su nombre cada vez es más mencionado por los usuarios.

¿Tú crees que la risa del audio sí de parece a la del tercer finalista de 'La Casa de los Famosos'? Dinos en los comentarios.

