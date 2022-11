Tiktoker asegura que puedes ganar 180 mil dólares trabajando como donante de heces: ¿es real?

Existen todo tipo de trabajos, desde aquellos comunes, hasta los que nacieron a raíz de las redes sociales, como el hombre que practicó para fingir su muerte y fue contratado para un show de TV.

Pero quizá el más polémico hasta ahora que se ha dado a conocer, fue el que una tiktoker expuso mediante su cuenta @isafidelino.

Joven revela que se puede trabajar como donante de haces en TikTok, se vuleve viral

La mujer que se dedica a compartir consejos sobre cómo trabajar desde casa, le dio un giro a su contenido el pasado 26 de octubre y aseguró que las personas podían ganar dinero gracias a la página web www.humanmicrobes.org, la cual siempre está en busca de donadores de heces.

Su video titulado 'Cobra por algo que haces a diario', hace énfasis en que al ingresar a la dirección, se debe dar click al apartado de donadores y allí, se especifica que las ganancias por mandar los sedimentos podrían ser de 180 mil dólares, es decir más de 3 millones de pesos mexicanos.

Aquellos que se encontraron con su tiktok estaban más que sorprendidos y revelaron si se animarían a intentarlo o no para ganarse la vida.

"Suena extraño, pero sí me interesa, buscaré cómo hacerlo", "Tengo más de 30 años de experiencia, yo creo que sí podría", "Ni por 180 mil dólares pondría en el correo mi propias heces", "Pensé que era broma, pero después investigué y ya no me rio, más bien lo pienso seriamente" o "Yo sería millonaria porque voy varias veces al día", fue como se expresaron los interneutas.

Human Microbes, la empresa que busca donadores de heces para una buena causa

Aunque muchos pensaron que se trataba de una broma, la empresa Human Microbes es real y promueve la donación de heces en habitantes de Estados Unidos y Canadá, pero también acepta donantes de otros países.

Creada en 2020, inició con la red de donantes para busca hacer asequible el trasplante fecal o también conocido como Microbiota fecal (FMT), el cual se usa para tratar infecciones persistentes en otros pacientes.

Al recibir la materia fecal vía correo, los trabajadores se dedican a procesarla para que se transforme y pueda ser utilizada como trasplante en diversos hospitales.

El método funciona cuando se toman bacterias saludables de las heces de un donante para transferirlas al colon del receptor mediante una endoscopia o colonoscopia, de acuerdo a Johns Hopkins Medicine.

¿Cómo se puede calificar para ser un donador de heces y ganar 180 mil dólares?

Si bien, en su página Human Microbes dan los detalles para ser un donador y ganar dinero por mandar una muestra diaria de heces, aparentemente no todos pueden ser seleccionados, sólo aquellas que "están lo suficientemente sanas".

"Necesitamos el pequeño 0,1% de las personas que todavía están lo suficientemente sanas como para calificar como donantes de heces de alta calidad se registran y comienzan a donar sus heces", es parte de su comunicado.



Aún cuando no especifican cuáles son los parámetros que se deben cumplir para ser acreedor a los 180 mil dólares, esto quiere decir que muy pocas personas podrían lograrlo.

Human Microbes publicó la serie de pasos que se deben cumplir para poder ser un donador de heces anónimo y además de tener entrevistas con personal de la empresa, también se realizarán pruebas físicas para comprobar que se tenga un buen estado de salud.