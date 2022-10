Consigue papel en 'CSI: Vegas' tras fingir su muerte durante 321 días: así lo hizo

Se trata de Josh Nalley, el creador de contenido de la plataforma más popular del momento. Sus videos en TikTok han conmocionado el mundo luego de hacerse viral gracias a su primer grabación como un “cadáver”.

Pasó de ser tiktoker a participar en una serie de televisión

Más de 300 días tuvieron que pasar luego de que comenzó a postear sus videos en los que apareció estático en lugares públicos para que la popular serie de forenses 'CSI: Vegas', le ofreciera la oportunidad de su vida: interpretar a uno de los muertos de la serie que en cada episodio retrata hechos policiales e investigaciones.

"Recibí un correo electrónico de 'CBS' que decía que me habían visto en TikTok y querían ofrecerme el papel", dijo Nalley a 'USA Today'. "Al principio no lo creía, pero me llevaron a California".



Además, la compañía ha demostrado lo increíblemente profesional y real que luce Josh. Atribuyéndole una “habilidad que pocos conocen”: quedarse completamente inmóvil.

"Rara vez encontramos un actor tan bien preparado para interpretar un cadáver como Josh", compartió el showrunner de 'CSI: Vegas', Jason Tracey. "Es un profesional en esto de la muerte", afirmó Mike Benson, presidente y CEO de 'CBS'.

Continuó:





"Para nuestra serie original de 'CSI: Vegas', descubrimos que el influencer de TikTok @Living_Dead_Josh era fanático del programa, por lo que queríamos hacer realidad su sueño de una manera 'asesina' que solo nosotros podíamos hacer".

La realidad tras la cuenta del tiktoker que consiguió un papel en 'CSI: Vegas'

Todos pensaríamos que Josh hizo todos estos videos por dinero o viralizarse en redes sociales, pero no fue así. En una entrevista para 'The post' el hombre declaró que comenzó la tendencia porque estaba "aburrido hasta la muerte”, pero luego se convirtió en un intento de conseguir un papel en alguna película o serie.

"Tuve esta idea después de ver a una mujer en TikTok publicando sobre salsa picante y luego recibió ofertas de un montón de compañías de salsa picante", compartió para 'The post'.



Con el tiempo, la cuenta del influencer: "living_dead_josh" se fue convirtiendo en un proyecto grupal para sus más de 100 mil seguidores. Sus clips donde encuentra nuevos lugares para acostarse lo más quieto posible se van viralizado rápidamente por su convincente actuación. Velo por ti mismo:

¿Cuándo se estrena el primer capítulo de 'CSI' con Josh Nalley?