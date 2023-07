Influencer causa polémica en redes al compartir su receta de "agua vegana": hasta hizo tutorial

El veganismo está cada vez en mayor auge, pues los jóvenes están buscando alternativas para una alimentación saludable pero causando el menor impacto ecológico posible, además de mantener el respeto por la vida animal; sin embargo, así como hay quienes no están de acuerdo con ese modo de vida, también están los que lo llevan demasiado lejos.

Tal es el caso de Emily, una diseñadora e influencer que se dedica a crear contenido para redes sociales y que causó furor luego de compartir su insólita receta para preparar "agua vegana" que ha puesto a todos a debatir y reír en las redes sociales.

Influencer enseña cómo preparar "agua vegana" y el video se hace viral

En su video, Emily nos mostró cómo cortaba tofu congelado y lo colocaba en un frasco con agua. Y por si fuera poco, le añadió una rodaja de limón para darle ese toque "aesthetic" que tanto gusta en las redes.

El clip ráídamente se hizo viral recibiendo miles de likes, y las reacciones no se hicieron esperar pues los comentarios fueron de lo más variados, ya que mientas algunos se tomaron el tutorial con risas y sarcasmo a otros les pareció una "exageración".

“Es increíble que el sarcasmo sea tan bueno que la gente no se dé cuenta de que es una broma”, “¿Esto es en serio?”, “No tengo tofu, ¿puedo reemplazarlo con hielo?”, “Sólo uso agua sin jaula, me hace sentir mejor sobre los padres del agua”, “He sido vegana por 5 años y no había bebido agua hasta ahora, gracias” y “No soy vegano, así que uso cubos de carne congelada”, se lee en los comentarios.

Ante la polémica y la confusión que causó el video, la joven aclaró que todo era una simple broma y que el "agua vegana" no es más que una creación humorística para evidenciar lo lejos que pueden llegar algunos estilos de vida saludables.

En un mundo en el que las redes sociales pueden ser un campo de batalla entre diferentes opiniones, es refrescante ver que el humor puede romper barreras y unir a las personas.

Así que, si te encuentras alguna vez con una receta de "agua vegana" por ahí no dudes en probarla, pues quizá podrías llevarte una gran sorpresa con su sabor original, o al menos una risa. ¡Asegúrate de tener tofu y limones a la mano!

Emily sigue compartiendo videos en sus redes sociales, y en muchos de ellos analiza los logotipos y diseño de algunas de las marcas más populares del mundo.