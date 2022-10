Tiktoker mexicana enamoró a francés mientras grababa un tutorial: así la intentó conquistar

Parece ser que el ‘sazón latino’ es irresistible para los europeos (tanto figurativa como literalmente), pues en el pasado hablamos de los extranjeros cautivados por la comida mexicana desde la primera vez que la probaron, y en esta ocasión te contaremos la peculiar historia de amor de la tiktoker Alexia, una joven mexicana que se fue de intercambio escolar a Europa y ahí flechó a un chico francés por accidente.

Mexicana flechó a chico francés mientras grababa un tutorial de belleza

Alexia es una tiktoker que graba videos sobre peinados fáciles, así que un día decidió hacer uno de sus tutoriales en el patio de su facultad. Tan solo llevaba seis segundos hablando frente a la cámara cuando un chico se le acercó por detrás para alabar su acento.

Resulta que dicho joven es de origen francés y lleva años aprendiendo el idioma, por lo que al oír a la chica rápidamente detectó que se trataba de español. En la conversación, Alexia admitió ser mexicana y el caballero le pidió su número telefónico para seguir en contacto, ya que quería aprender un poco más con un hablante nativo.

Alexia cerró su video con una cara de confusión, pues no daba crédito al encuentro que tuvo con el chico francés (quien hasta la llamó “linda”). Incluso las seguidoras de la tiktoker describieron el momento viral como “una escena sacada de una película romántica”:

“Yo creía que esas cosas solo pasaban en las películas”, “Faltó que sonara de fondo: ‘Y de pronto, un día de suerte, se me hizo conocerte’”, “Siempre espectadora, nunca protagonista; pero no me importa sus risas nerviosas de ambos hicieron mi día”, “Todo se ve tan perfecto que parece sacado de una peli romántica” o “Amiga, yo soy la señal para confirmarte que ese sí es tu ser amado, ya le diste tu número no te hagas del rogar”.

¿Qué pasó con la tiktoker mexicana que conquistó al chico francés? Así va su relación

El primer videoclip de Alexia generó 14 millones de reproducciones, por lo que miles de internautas comenzaron a preguntarle por el chico francés y la tiktoker no dudó en ponerlos al tanto.

Para su segundo encuentro ambos se sentaron a platicar sobre el césped de la universidad y así se conocieron un poco más, él incluso le dio un pequeño tour por sus salones a fin de que conociera más sobre las clases que toma.



Posteriormente, fueron a comer juntos y para la cena él la llevó a comer helado; eso sí, Alexia expresó que sentía frío y el joven francés como un gesto romántico le cedió su chaqueta para que no sufriera por el clima:

Para ese punto, los seguidores de la tiktoker querían aún más detalles de la cita. Entonces, antes de terminar el día, la mexicana compartió un tierno momento de la cena, cuando el francés compró para ella helado y un macarrón, postre favorito del chico.