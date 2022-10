Hombre ayuda a albañil para que no empeñe su taladro: su buena acción conmovió a TikTok

El mundo está lleno de buenas acciones, que van desde enseñarles inglés u otro idioma a personas menos favorecidas o participar en actividades de caridad.

Pero, en el caso de un tiktoker mexicano, su intervención hizo posible que un albañil pudiera conservar una de sus herramientas de trabajo más importantes, por lo que el video que lo prueba generó muchas reacciones positivas.

Hombre ayuda a que albañil no empeñara su taladro: el momento se hizo viral en TikTok

José Ruiz Carmona, mejor conocido como 'Pepin', es un empresario y locutor del estado mexicano de Veracruz, que dedica su canal de TikTok @PepinRuizCarmona a difundir las buenas acciones que realiza en su localidad.

En un video publicado a finales de agosto del 2022, titulado 'Iba a comprar su taladro para comprar despensa' se observa como 'Pepin' intercepta a un hombre y le pregunta si iba a empeñar lo que tenía en un estuche negro.

El hombre, le explicó que sí, que tenía que empeñar su taladro para “comer y otras cosas”, debido a que su salario de albañil no le alcanzaba para sus necesidades básicas.

Rodolfo Triana, como se llama el albañil, contó que tenía esposa y dos hijas, una de ellas casada y la otra con discapacidad auditiva, por lo que no puede valerse por sí misma.

El tiktoker le explicó al hombre que tiene un programa llamado “ángeles del empeño”, por lo que se dedica a “cazar” a la gente que viene a empeñar. El albañil le confesó que a veces no queda de otra, “ni modo que le demos mordidas a la camisa”.

Al parecer, Rodolfo ha tenido que empeñar otras de sus posesiones en el pasado, con el objetivo de reunir el dinero necesario para comida, medicamentos y otros artículos de primera necesidad.

El influencer le preguntó cuánto dinero quería por su taladro, a lo que el hombre le contestó que 600 pesos mexicanos (30 dólares). Como respuesta, el tiktoker le pidió que mejor cuidara de su herramienta y él le iba a ayudar.

“Usa bien estos mil 'varos' [pesos] (50 dólares), no me empeñes el taladro, ocupalo para 'chambear' [trabajar]”

Al parecer, 'Pepin' no solo ayuda a las personas para que no empeñen sus cosas, sino también cuenta con un servicio de gruas totalmente fratuito para brindar apoyo víal a quien lo necesite. Tiene un canal de YouTube y un podcast que se transmite en varias plataformas digitales.

Usuarios de TikTok reaccionaron al buen gesto de 'Pepin'

En los comentarios del video, además de agradecerle por su buena voluntad y sus acciones, algunos usuarios de TikTok compartieron sus propias experiencias en el empeño.

“Yo así empeñé una cadena porque a mi hija se le había fracturado su manita y no me la querían atender porque no acompletaba el dinero”, explicó una mujer.



Otros fans de 'Pepin', aprovecharon para pedir su ayuda, ya que pasan por momentos igual de complicados que el señor Rodolfo Triana.

“Yo también he tenido que pasar por eso, ya que la leche que toma mi niña me sale un poco cara. Compro una lata cada tres días. Yo quiero tu ayuda”



Otra persona, le pidió ayuda con un caso similar al de Rodolfo. Empeñó unas joyas por necesidad, pero después ya no pudo terminar de pagarlas, debido a los altos intereses.

“Empeñé unas joyas pequeñas ahora no puedo terminar de pagar. Ya llevo más de un año cancelando interés. Quisiera que me ayudes”