Fiesta de revelación de género “extrema” sale mal: los futuros papás casi incendian su casa

Aunque hay parejas que optan por mantener un género neutro para su bebé y así no influir en ellos, también hay quienes organizan fiestas ‘gender reveal’ o de revelación de género en español para que sus familiares y amigos sepan qué están esperando.

Si bien el peor escenario es que alguno de los invitados se moleste por saber el sexo del bebé, la usuaria de redes sociales identificada como Laura Salcedo, de Medellín, Colombia, expuso una nueva complicación: que el método usado para revelar el género explote y pueda incendiar la casa.

Globo de revelación de género de una pareja explota en plena fiesta

Laura fue invitada a la fiesta de revelación de género de una de sus amigas; tras divertirse un poco con sus invitados, la pareja finalmente decidió que era el momento de anunciar el sexo del bebé que estaban esperando.

Para ello, los futuros padres recurrieron a un globo que al explotar lanzaría confeti de colores para indicar si se trataba de una niña (rosa) o niño (azul). Sin embargo, no fue un globo común que suele ser ponchado con un alfiler, sino uno al que se le prendía una mecha que al consumirse lo haría explotar.

El problema fue que el globo fue rellenado con helio, entonces al estar al alcance de las llamas provocó una gran explosión que asustó a todos los presentes e incluso ponchó otros globos decorativos.



La autora del video título el momento viral como “Un descubrimiento extremo”, pero los internautas hicieron hincapié en que es más importante la seguridad por encima de cualquier espectáculo:

“Qué peligroso, cómo se les ocurre hacer eso con un globo de helio”, “Por eso se pierde la fe en la humanidad, desde educación básica te enseñan a no combinar esas cosas o causarás una explosión. Al menos no hubo heridos”, “Que es más tenebrosa explosión, pero me asusta más que el nene va a crecer con padres sin sentido común” o “Ay el pobre bebé no nace y ya lo pusieron en peligro. Papás que su prioridad sean sus hijos, no quedar bien con los demás”.

A través de una segunda grabación, Laura Salcedo mostró que ningún invitado de la fiesta resultó herido y solo se quedó en un susto. Además, anunció que sus amigos esperaban una niña y en esa segunda parte se ve como uno a uno los invitados se acerca a la futura mamá para felicitarla.

@laurasalcedo66 Respuesta a @Laura Salcedo Todo salió bien, va a ser una hermosa niña explosiva galáctica. ♬ sonido original - Laura Salcedo