Pareja hace gender reveal y critican al papá por su reacción al saber que es una niña: "¿está feliz?"

En años pasados las parejas optaban por mantener el género de su bebé en secreto hasta el nacimiento, pero actualmente hay quienes organizan fiestas ‘gender reveal’ o de revelación de género para celebrar el próximo nacimiento con sus seres queridos.

Quien decidió grabar este especial momento fue Nohely Núñez, una mujer latina que publicó fragmentos de su fiesta, pero que en lugar de ser elogiados recibieron críticas por una razón.

Hombre es criticado por reacción en el gender reveal de su pareja y video se hace viral en TikTok

Resulta que en su primer tiktok publicado el 4 de octubre pasado se le puede ver tanto a ella como su esposo participando en diferentes actividades de la fiesta, como rompiendo globos y lanzando un cañón de confeti; no obstante, lo que llamó más la atención no fue la celebración en sí, más bien el rostro del futuro papá y es que en todo momento parecía incómodo e incluso molesto por toda la situación.

El clip llegó a reproducirse más de 5 millones de veces y en la sección de comentarios los internautas comenzaron a expresar con sarcasmo "lo feliz que lucía".

"Qué emoción tiene él 😏", "El padre solo quiere que sea una broma", "UN APLAUSO PARA ESTA PAREJA QUE ESTA ENAMORADAAAA", "Al principio no se ve emocionado y al final tampoco 🥰", "Él estaba como obligado", "Llore al ver la felicidad de él", "Asó prefiero quedarme sola🤣", "Con esa cara de alegría hasta yo me animo", "Esa cara del papá, parece que recién le hubiesen dicho el "no me baja" 🤣🤣🤣" o "Tanta felicidad me conmovió un aplauso para el papá que estaba tan feliz 🥺🥺", es como reaccionaron.



En un intento para defender a su pareja, la autora del clip subió otro más donde de acuerdo a su opinión él sí se ve feliz por el pronto nacimiento de su hija, después de que Nohely reventara un globo de color negro que en su interior tenía polvo y confeti color rosa, anunciando que tendrían una niña.

Si bien al final el hombre muestra una sonrisa en su rostro y abraza a la joven embarazada, esto no terminó de convencer a los usuarios, debido a que expresaron que su rostro no cambió en lo absoluto respecto al primer video.

"Dice que al final se pone feliz, yo esperando el final 🙄", "Vengo del primer video creo que sigue igual 😁", "La musica: te soñé, el papá: yo no", "En el vídeo anterior dice: al final se pone feliz 🥺, yo: esperando el final fui timada jaja", "Pues muy feliz no", "Ella bien soñada de que según el también está contento", "Haber haber que paso aquí me prometieron que al final el estaba más emocionado y no vi nada", "Su cara ya bien harto jajajaj" o "Seguimos esperando la cara de felicidad", resultaron ser otros.



Por último, algunos usuarios advirtieron a Nohely Núñez que su esposo era una "red flag" por el comportamiento que tuvo en la fiesta y le pidieron que "se diera cuenta" de ello.

"El verdadero amiga date cuenta ;v", "Chale amiga todos lo vemos menos tu pero a todos nos pasa :( somos los últimos en darnos cuenta que ahí no es", "Ese hombre no te quiere hermosa", "Súper red flag", "Su "emoción" me hace creer que no quería al bebé", "De verlo pocos segundo ya puedo decir que esta relación no va a funcionar"y "Ojalá te des cuenta pronto que ese hombre no vale la pena".



¿Tú que piensas acerca del video? Dinos en los comentarios.

