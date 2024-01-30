Hombre impacta al cantar idéntico a Valentín Elizalde y emociona a los fans: "No estaba muerto, andaba de parranda"

A tan sólo unos días del que pudo haber sido el cumpleaños número 45 del cantante mexicano Valentín Elizalde (el 1 de febrero), surge en TikTok una posible 'reencarnación', un doble o una de las mejores 'imitaciones' de la voz del llamado 'Gallo de Oro'.

¿Cómo fue el video en el que descubrieron al doble de voz de Valentín Elizalde?

PUBLICIDAD

Fue hace una semana, que el usuario de TikTok Benny R. track subió a su cuenta oficial (@benny.r.track) un video de una reunión de amigos en la que, mientras tomaban unas cervezas, descubrieron un talento oculto de uno de ellos.

Benny graba a dos sujetos sentados en bancos al lado de la puerta abierta que daba a la calle, se puede ver a ellos y otro sujeto a su lado, compartiendo momentos durante una pequeña reunión, quizás después de una fiesta familiar.

"Compa, ¿es cierto que cuando te tomas una cheve cantas como Valentín Elizalde?", pregunta Benny a un hombre vestido de pantalón de mezclilla, chamarra naranja y gorra, quien responde: "No, güey".



El hombre procede a tomar un trago de su cerveza y comienza a cantar el emblemático tema de 'Vete ya', que interpretaba 'El Gallo de Oro'.

Todos quedan sorprendidos con la voz del hombre, idéntica a la del cantante, incluso el joven que tiene a su izquierda da un brinco asombrado, otro de los asistentes brinda con él, Benny menciona: "¡Ah, caray!" y se escucha después al fondo una chica diciendo: "¡Órale!", asombrada.

El hombre contagia a los demás, quienes cantan con él el final del coro. Para cuando terminan, el chico que está a su lado lo mira a los ojos, levanta las cejas y asiente con la cabeza, haciéndole notar que sí canta igual a Valentín Elizalde.

¿Cómo reaccionaron los internautas al ver el video?

Los usuarios de TikTok se asombraron con la voz del hombre y compartieron el video, el cual ya cuenta al momento con más de 16.6 millones de reproducciones, 2.2 millones de 'Me gusta' y más de 16 mil 200 comentarios.

"Lo hace mejor que Valentín Elizalde", "Era imitarlo, no reencarnar el gran 'Gallo de Oro'", "Lujo, para echarse unas cervezas bien frías escuchando al mejor imitador de la voz de Valentín Elizalde", "El de azul se enamoró", "Es el mismísimo 'Gallo de Oro'", "Debe crear su TikTok", "Quiero que sea mi amigo y llevarlo a todas las parrandas", "Valentín Elizalde le daría 'Me encanta'", "La neta el compa se la rifa", "Hasta ganas de ir a pistear con ellos me dieron", "Este men sí háganlo viral", "Es el hermano perdido de Valentín Elizalde", escribieron algunos.

¿Cuántos años tiene de fallecido Valentín Elizalde?

El cantante sonorense gozaba de estar en la cima del éxito como uno de los músicos más importantes del género regional mexicano, sin embargo, su vida terminó a los 27 años de edad, cuando, después de ofrecer un show en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, el 25 de noviembre de 2006, fue asesinado con 20 impactos de bala.

PUBLICIDAD

En 2023 cumplió 17 años de haber fallecido y aún no se sabe la verdadera razón de lo que llevó a los sicarios a terminar con su vida, aunque circularon rumores de un ajuste de cuentas con la delincuencia organizada, pues aseguran que 'El Vale' cantó un corrido en 'la plaza equivocada' (al interpretar 'A mis enemigos', canción que supuestamente tiene un mensaje contra los Zetas de 'El Chapo' Guzmán, quienes se encontraban en el concierto).



En 2020 surgió una nueva versión en la que la expareja del primo de Valentín, Tano Elizalde, señaló a éste de haber podido participar en el atentado, ya que le tenía mucha envidia al intérprete, tanta que hizo planes para casarse con su viuda 15 años después de la muerte de su primo y el día de su muerte, Tano salió antes del concierto para irse a dormir a su camioneta.