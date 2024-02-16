Madre enfurece porque escuela pide a su hijo de 4 años hacer una maqueta ¿kinder o carrera de arquitectura?

Video Profesores rurales que se sacrifican por sus alumnos: viajan muchos kilómetros, les compran útiles y más

Una de las obligaciones de los niños es cumplir con sus tareas escolares y si bien los profesores las asignan para que los alumnos las hagan, una mamá mostró lo furiosa que estaba en TikTok al saber lo que le habían dejado a su hijo que cursa el kinder.

Le dejan a niño hacer una maqueta de tarea y su mamá termina haciéndola: causa polémica en TikTok

Tania Lugo es una madre mexicana que plasma un poco de su vida en la red social y con ello ganó más de medio millón de seguidores.

Fue el pasado 14 de febrero cuando dentro de su cuenta @taniamonserratlugo, aseguró quedar impactada porque su hijo debía entregar una mini maqueta de la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, ubicada en Zapopan, Jalisco.

La tarea resultó tan complicada que ella misma tuvo que hacerla debido a que su pequeño solo tenía 4 años de edad y no podía entregarla. Después, procedió a grabar el resultado de la maqueta, la cual quedó bastante bien, pues agregó los detalles del recinto con éxito, pero aún así no podía creer que dicha actividad fuera considerada una tarea para los niños de kinder.

"Ustedes no saben la madriza que es hacer esto, dios mío santo. Yo no sé sí mi hijo va en segundo de kinder o en p***** carrera de arquitectura", fue lo que expresó.



Su video explotó en tan solo dos días con más de 2 millones de vistas y en los comentarios, se pudieron ver varias opiniones que ocasionaron un intenso debate.

Internautas reaccionaron con opiniones divididas al clip

Primero se expresaron aquellos que también como la tiktoker, se irritaron al ver la tarea que le dejó la escuela al menor de edad, y aseguraron que tenía que ser realizada por un mayor de edad sin lugar a dudas.

"¿Esas tareas como para qué?", "Increíble que un kinder piense que esto es una actividad que los niños pueden hacer solos", "¿Qué clase de maestros hay en ese kinder? se nota que no saben nada de su trabajo", "Tarea de papás, qué lastima", "¿Cómo les dejan eso de tarea? qué coraje", "Qué necedad de que los papás hagan las tareas de los niños, no debería pasar eso", "¿2 DE KINDER?! yo en el kinder solo jugaba, tareas jamás" o "No tengo hijos, pero ¿por qué les encargan a niños de preescolar a realizar una maqueta de una iglesia?, fueron algunos puntos de vista.



Otros atacaron a la tiktoker porque le hizo la tarea a su hijo cuando él debía hacerla y la acusaron de criar a un hijo "inútil".

"¿Porqué les hacen la tarea? Yo lo que le hacía eran los disfraces, pero las tareas jamás. Las actividades están planeadas de acuerdo a la edad", "El objetivo de las tareas es para que los niños exploten su creatividad, que ellos aprendan que pueden hacer algo, no para que mamá y papá se luzcan", "¿Y la hizo tu hijo? tú solo provees el material y supervisión y recuerden no hacer inútiles a los niños", "Hacerle la tarea a los hijos no es sano", "Mamás haciendo inútiles a los niños porque les hacen las tareas, típico".



Tania se defendió por hacer la tarea de su hijo explicando que la mini maqueta era un proyecto escolar hecho para que toda la familia participara y de hecho, mostró el cuaderno de tareas individuales que tiene el menor, mencionando que esas sí las hace solo.



¿Tú que piensas de este controversial caso? Dinos en los comentarios.

