No quiere niños en su boda y otras reglas de esta novia que causaron polémica: reacciones

Fue Alejandra Portuga, quien compartió en un video de TikTok, varias normas que deben seguir al pie de la letra sus invitados cuando llegue al altar con su novio.

Regla número 1

Una de ellas es que sólo la novia puede ser la protagonista, por lo que pide que ningún invitado debe de asistir vestido de blanco, ni mucho menos hacer un ‘show’ o propuesta de matrimonio.

“No propuestas de matrimonio u otro show, es mi momento no el tuyo, no estés molestando. Obviamente sabemos que por respeto no pueden ir de blanco, yo te llego a ver de blanco y te saco”, dice la joven.

Regla número 2

Otra cosa que no permitirá son invitados mala copa, si Alejandra se da cuenta que están haciendo el ridículo lo primero que hará es sacarlos de la fiesta.

“No quiero personas mala copa, si veo que alguien no se sabe medir con el alcohol y empieza de pesado, te vas con la mujer de blanco, para afuera”, sentenció.

Regla número 3

Para los amigos del novio hay una regla en especial, y es que la Tiktoker asegura que si llega a elegir un salón con alberca, estos no podrán “hacerse los chistosos ni aventar al novio”.

Regla número 4

Y, finalmente, la que más causó controversia, los niños no están invitados.

No niños en la boda causó debate en Internet

Alejandra Portugal mencionó en el video que los menores de edad no estarán dentro de los planes de la boda, pues la joven asegura que “los niños arruinan los eventos”.

“Los niños en un segundo te pueden hacer un cagadero, y así arruinarte la boda, así que se pongan como se pongan, no niños y si no te gusta pues no vas’, dijo la TikToker.



Esto causó gran controversia, algunos apoyan la decisión de Alejandra, mencionando que algunas mamás no les prestan atención a sus hijos, por ello avalan lo que quiere para el día de su boda.

Mientras que otros dicen que es una grosería que no le permitan la entrada a los pequeños, algunos aseguran que tampoco irán sus familiares pequeños.