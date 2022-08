Su amiga la bloqueó por usar crop tops frente a su novio: su historia se hizo viral en TikTok

Hoy en día es común ver que TikTok no se usa solo para entretener, sino que también se ha vuelto una herramienta para exhibir a las personas cuando tienen malos tratos hacia alguien más.

Y el pasado 14 de agosto, quien decidió exponer su situación fue una joven mexicana de 20 años, que se identifica en la red social como @kaery_blos. Ella reveló en un video que una de sus amigas la había bloqueado por una razón fuera de lo común: su forma de vestir.

Pelea de amigas vía Whatsapp se viraliza en TikTok: esto pasó

"Mi amiga me bloqueó porque creía que quería llamar la atención de su novio por usar crop top", fue el texto con el que inicia el video.



Dentro de uno de sus videos de TikTok, la joven anexó capturas de pantalla de la discusión en la que su amiga le pedía que no usara crop tops, pues su novio saldría con ellas y no quería que él "la volteara a ver mucho".

La autora del video explicó que eso no era su problema, y que ella debía hablar con su pareja. Entonces la conversación cambió por completo, pues su amiga que permanece como anónima, le comentó que estas prendas "se le veían mal" y la llamó de una manera despectiva.



La usuaria @kaery_blos, también añadió que esa siempre ha sido su forma de vestir y que las inseguridades de su amiga eran algo que debía resolver por sí misma, pues ella no tenía interés alguno en su novio.

Al final del video, la joven comentó que al tratar de arreglar lo ocurrido no pudo comunicarse con esu amiga, pues había bloqueado su número.

El TikTok suma más de 1.7 millones de reproducciones, y en los comentarios, diversos internautas la felicitaron por su acción, ya que consideran que ella no tenía que cambiar su manera de vesti por el hecho de salir con su amiga y su novio.





"Espero que no le pidas disculpas, le dijiste bien. Sus inseguridades con su pareja no es tu asunto. No tienes que cambiar tu personalidad", "¿Arreglar las cosas? Te merecías una disculpa por haberte insultado", "Pues realmente tu amiga no era, mejor tener lejos a ese tipo de personas" o "El único que está mal es el novio, que el novio de la amiga te observe sabiendo que ella está presente es una 'red flag' [señal de alerta]".



Muchas personas querían saber cómo había terminado la discusión y pidieron a la joven que subiera la segunda parte de la historia, lo cual hizo algunos días después de causar iun gran debate en la red social.

La tensión entre las chicas escaló a tal nivel, que la amiga de la tiktoker reveló que su novio sentía atracción por ella y le pidió bloquearlo de sus redes sociales. @kaery_blos se negó, volvió a rectificar que no le interesaba su novio y recibió más insultos.

Uusuarios de TikTok aplaudieron la manera de responder a las acusaciones de su amiga

De nueva cuenta, usuarios de la red social comentaron que ella no era su verdadera amiga por condicionar su forma de vestir y sospechar de que ella pudiera tener un romance con su novio, además dijeron que la joven no había hecho nada malo.

"Realmente no es su amiga, ni él es buen novio para ella, así que está mejor sin su amistad", "Tú no tienes la culpa de su inseguridad, y tiene que ir a terapia, no puede ir culpando a alguien porque su novio sea 'ojo alegre' [coqueto]", "Si su novio mira mucho a sus amigas, cambien de novio, no de amigas", "Claramente no era tu amiga, y mejor que no te hable. Si cuando no eran novios le dijo que le atraías ahí se tuvo que dar cuenta", son algunos puntos de vista que se pueden leer en el video.