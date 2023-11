Joven gana reto al comer 70 tacos, pero no le dan su premio y los quema en redes: "no consuman ahí"

Existen personas que se dedican a ganar dinero cumpliendo retos de comida, es decir comer y beber cierta cantidad de alimentos y bebidas a cambio de dinero antes de un tiempo estipulado.

Joven cumple reto de comer 70 tacos y le niegan el premio: video explica por qué

Uno de los influencers mexicanos más famosos en esta rama es AleMinero, quien ha roto diversos retos tanto en restaurantes, como en puestos de comida callejeros.

Gracias a una serie de videos se dio a conocer que el experto en comida visitó recientemente una taquería en las calles de la CDMX llamada 'Karina' para completar un reto que tenían en el establecimiento: comer 70 tacos en 20 minutos para ganar 500 pesos.

El youtuber aceptó el desafío y con ayuda de un cronómetro para ver el tiempo que llevaba comenzó a comer los tacos uno por uno, los cuales eran de diferentes sabores como chorizo, pastor, suadero, entre otros más.

Algo sorprendente es que AleMinero logró terminar en 7 minutos y 19 segundos, es decir en menos de la mitad del tiempo, dejando un nuevo récord en el lugar.

"Listo, pues fue un reto muy sencillo porque son tacos muy pequeños y la carne no es así que te hostigue demasiado, puedo decir que mis favoritos fueron los de suadero, traté de comer lo más rápido que pude y pues ya está hecho", es lo que comentó de su experiencia.

Al dirigirse a uno de los taqueros para revelarle que cumplió el reto; no obstante, él le contestó como si aún no hubiera comido los tacos y el joven le explicó que ya se los había acabado.

El señor dudó que él se hubiera acabado de comer los 70 tacos en tan poco tiempo y le puso muchos pretextos para darle el dinero, como por ejemplo que tenían que revisar el video que grabó para ver si era cierto que se acabó toda la comida, cuando de hecho él lo hizo mientras los trabajadores estaban frente a él.

En el video de youtube de Minero expresó su molestía, pues al final no le dieron el premio de 500 pesos, "ya que no se hizo bajo sus propios términos".

"Se lo quise enseñar a su esposa , Kari, (el video) pero aquí fue ella quien se puso muy pesada y dijo: 'No, no lo quiero ver'. Nos dijeron que este reto no era valido porque no les dijimos que transmitieran el video en su cuenta de Facebook... honestamente eso nos pareció injusto, tanto para a mí, como para mi amigo. "Recuerden (tacos Karina) no cumple para que no consuman ahí. Habladores, nunca volveré", es lo que mencionó.



EL clip no tardó en hacerse viral en las redes sociales y por supuesto, Internet se mostró del lado de Minero, pues se comió los tacos dentro del tiempo que le impusieron, tanto así que están pidiendo a las personas que no vayan a comer a dicho lugar.

"Jaja lo que hacen para no pagar", "Confirmo, aquí nunca pagan si cumples el reto", "Ya se quemaron solitos", "Eso es trampa", "El taquero: ¿y si lo repites? es que no cuenta porque no grabamos y por eso no ganaste el reto", "Hay que unirnos para no ir a esta taquería tramposa", "El reto empieza después de los primeros 70 tacos", "Hay que iniciar una compaña en contra de la taquería rata" "¿Dónde es esto? para no ir", es lo que expresaron.



Algunos apuntaron que el joven tuvo la culpa de lo ocurrido, puesto que no le avisó a las personas que haría el reto, aunque no todos estuvieron de acuerdo con esto.

