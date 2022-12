Tiktoker reta a negocios de comida y compra todo lo que le puedan preparar en un minuto

Hanki es un creador de contenido mexicano que se dedica a grabar videos de comedia y retos para redes sociales, así como lo han hecho otros ‘influercers’ como HotSpanish (con su video en el que desafió a una chica dejar a su novio a cambio de una camioneta o la grabación en la que retó a una mujer a besar a un desconocido por dinero) .

Uno de los desafíos más virales en el perfil de TikTok de Hanki (@hanki_aventuras) es en el que pone a prueba la rapidez de los empleados de negocios de comida locales, pues les propone comprar todo lo que puedan preparar en tan solo un minuto.

TikToker reto a negocios de comida locales y este fue el resultado

“Te compro todos los tacos que me puedas hacer en un minuto”, así empieza su video el influencer Hanki en una tradicional taquería mexicana. A cuadro aparece el taquero junto a un trompo de pastor, el cual es un conjunto de láminas de carne marinada, en una mezcla de chiles y especias, apiladas en una varilla que le da la forma de triángulo invertido (muy parecido al juguete tradicional trompo, de ahí el nombre).

El taquero Juan acepta el reto; sin embargo, en su primer intento se quedó sin tortillas antes de que acabara el tiempo (logró preparar 12 tacos al pastor), así que el tiktoker le dio una segunda oportunidad, en la que consiguió hacer 15 tacos en un minuto.



El segundo negocio de comida al que Hanki retó fue uno de postres, en el que sus tres trabajadores unieron fuerzas con el propósito de preparar el mayor número de platillos posibles. Al final, las personas lograron llenar 70 vasos con postres como arroz con leche, gelatina, chongos zamoranos y fruta en almíbar.

Al final, con tanta comida en sus manos, el tiktoker decidió regalarla a un grupo de barrenderos que se encontraba laborando a altas horas de la noche en las calles de la Ciudad de México.



El video viral acumuló más de 900 mil visualizaciones en los primeros cuatro días de su publicación, así como cientos de comentarios de los usuarios de TikTok.

“Qué lindo, todo lo que damos en esta vida se regresa y tú tendrás puras cosas bonitas”, “Muy buena onda de tu parte hacer este reto”, “Estos sí son verdaderos retos que deberían popularizarse, no los superficiales que no impactan positivamente a la sociedad”, “Me gustó que al final regalara todo a los trabajadores”, “Muy tierno y todo, pero me dio hambre de solo ver el video” o “Un nuevo suscriptor, estos videos son los que valen la pena: porque el reto estuvo chido, pero la última acción fue lo mejor”.