Joven estaba embarazada y lo supo hasta que dio a luz: "Costó entender que era mamá"

Una anécdota puede volverse un video viral, lo cual han podido comprobar diversos tiktokers, tal como aquel que platicó cómo desenterró una cápsula del tiempo escolar.

Quien también lo vivió en carne propia fue la usuaria @lopezagusbel, quien comenzó a ganar fama en la plataforma después de narrar un momento muy íntimo de su vida.

Joven contó la historia de su embarazo y parto en TikTok: se hizo viral

La joven que radica en Argentina, subió un 'story time' explicando que se enteró de su embarazo justo cuando estaba en labor de parto y esto fue lo que pasó exactamente.

A diferencia de otras mujeres que han compartido el proceso de su embarazo en clips de TikTok , ella no pudo hacerlo, pues de acuerdo a sus palabras, jamás pensó estar en cinta debido a que usaba como método el anticonceptivo subdérmico, el cual se retiró dos semanas antes de parir a su bebé debido a la incomodidad que sufrió.

"Yo hacía mi vida totalmente normal. Trabajaba en un almacén donde cargaba cajones de cerveza, levantaba carbones con 9 meses de embarazo, iba a boxeo, me ponía pesas en la panza cuando iba al gimnasio y todo lo que no había que hacer, yo me lo hice. Los síntomas que yo tenía y que se los culpaba al chip era que había aumentado de peso, pero no con panza de embarazada, aumenté cómo si hubiera engordado.", fue la manera en que inició su relato.



En ese perido de embarazo, el cual no sabía que tenía, se sintió cansada y con otros síntomas, pero pensó eran a causa del chip, que ya le había causado molestias anteriores.



Explicó que el pasado 30 de agosto comenzó a sangrar sin parar y a sufrir dolores intensos, cosa que la hizo correr al hospital para saber qué estaba pasando.

A pesar de tener un método anticonceptivo quedó embarzada

Al llegar y ser revisada por una empleada fue cuando supo la verdad: su parto había dado inicio.

"Me mira y me dice 'Mami estás embarazada, estás en trabajo de parto', yo me quedé mirando tipo 'vos me estás pelotudeando [¿estás bromeando], me saqué el chip hace dos semanas, es imposible'. Se lo dije gritando, llorando y mirando al techo".



La popularidad del video alcanzó más de 13 millones de vistas e hizo que en los comentarios, miles de mujeres quedaran impresionadas y asustadas por su experiencia, ya que ellas también usan el anticonceptivo subdérmico.

"Cuando dijo 'tenia el chip', quedé", "Nuevo miedo desbloqueado, quedar embarazada teniendo el chip", "Tengo el chip y me dio miedito ahora", "¿Soy la única con miedo después de ver este video?", o "No me digas, yo también me lo puse y no había dudado hasta ahora", fueron algunos de las reacciones.

¿Qué pasó después de que la joven diera a luz?

Ante la respuesta a su TikTok, @lopezagusbel hizo una segunda parte contestando dudas sobre lo que vivió y agradeció por obtener nuevos seguidores y volverse viral.

En el video explicó que no supo sobre su condición física porque no tenía "panza" como tal, además el médico confirmó que su caso se trataba de embarazo críptico, el cual se carcateriza porque las madres no saben que están esperando un bebé.

"Una vez que nació la tuvo que agarrar mi papá porque yo estaba shockeada. Yo estaba llorando, desconsolada y todos reaccionaron igual que yo, no lo pudieron creer".

Se sinceró sobre su maternidad y lo difícil que fue ejercerla

A pesar de la situación, su familia y amigos la ayudaron a conseguir ropa de bebé y todo lo necesario para el bienestar de la niña. Por último, en otro video se sinceró sobre el shock que experimento al saber que fue mamá sin siquiera saberlo.

"Fue un shock bastante fuerte, me costó entender que yo era mamá y que tenía que cuidar de una vida más. No caía del todo y me sentía muy culpable por no sentir a mi hija dentro de mi y fui a terapia porque todo fue muy repentino", fue parte de su argumento.



La tiktoker finalizó revelando que ahora su hija tiene un año de edad y se encuentra feliz de que haya llegado a su vida, a pesar de las circunstancias.